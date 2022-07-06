«الكهرباء» ترصد 580 مليون جنيه لتدشين مركز تحكم آلى بمصر الجديدة

رصدت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء نحو 580 مليون جنيه استثمارات جديدة لتدشين مركز تحكم آلى للتوزيع فى منطقة مصر الجديدة خلال العام المالى الجديد -2022 2023.

وكشف المهندس حسام عفيفي، رئيس الشركة فى تصريحات لـ«المال»، أن المركز الجديد يأتى ضمن المرحلة الثانية لخطة وزارة الكهرباء لتنفيذ مراكز لتوزيع الطاقة على مستوى شركاتها.

وأضاف «عفيفى» أن شركة «شنايدر إلكتريك» الفرنسية ستتولى تدشين المركز خلال العام المالى الجديد، بعد انتهائها من تنفيذ وتشغيل المركز الأول الواقع فى نطاق شمال القاهرة.

وأوضح أن التنفيذ يستغرق ما بين 16-18 شهرًا، وستكون هناك نسبة مكون محلى فى المراكز لا تقل عن %20 عبر الاستعانة بالشركات المحلية لنقل الخبرات والتكنولوجيا المصنعة.

ويأتى تنفيذ المراكز الآلية ضمن خطط الكهرباء نحو التحول للشبكات الذكية، إضافة إلى قدرتها على المراقبة والتحكم فى مكونات الشبكة الكهربائية، ما يتيح سرعة التعامل مع المشكلات الطارئة، وتوفير بدائل تغذية للأماكن التى بها أعطال، وتقليل زمن العطل، وخفض زمن المناورة لتغيير الأحمال، وتقليل الفقد فى الشبكة.

وفى ذات السياق، علمت «المال» من مصادر مسئولة، أن جزءًا من استثمارات مراكز التحكم سيكون عبر قروض أجنبية بنسبة لا تقل عن %60 يحصل عليها قطاع الكهرباء، والباقى عبر الموارد الذاتية لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وانتهت شركة «شنايدر إلكتريك» من تدشين مركز تحكم فى منطقة القاهرة الجديدة، وبدأت إنشاء آخر فى مدينة نصر لصالح شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ضمن المرحلة الأولى من خطة الوزارة لتدشين 4 مراكز، اثنين فى نطاق شمال القاهرة، ومثلهما فى منطقة الدقى و6 أكتوبر بنطاق شركة جنوب القاهرة للتوزيع.

وتستهدف «الكهرباء» إنشاء وتطوير 47 مركز تحكم على مستوى الجمهورية، على 5 مراحل خلال 10 أعوام، بتكلفة استثمارية تصل إلى 2 مليار يورو.

وتتبع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، «القابضة لكهرباء مصر»، وتخدم 5 ملايين مشترك، تنقسم إلى 4 قطاعات، تضم شمال، وشرق القاهرة، ومدينة القاهرة الجديدة، وجزءًا من محافظة القليوبية (مدينة العبور – الخانكة – شبرا الخيمة – القناطر – بهتيم).