«الكهرباء» ترصد 497 مليون جنيه لصيانة محطات توليد الوجه القبلي

رصدت شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، نحو 497 مليون جنيه لتنفيذ برامج الصيانة لمحطاتها فى الموازنة الجديدة الخاصة بها، خلال العام المالى المقبل (2021-2022) .

وقال المهندس محمد مختار، رئيس الشركة – فى تصريحات خاصة لجريدة «المال» – إن مخصصات تنفيذ برامج وأعمال الصيانة تراجعت بنحو 250 مليون جنيه عن العام المالى الجارى (2020-2021) والتى سجلت فيه نحو 750 مليونا.

وأضاف أن تراجع مخصصات الصيانة يرجع إلى ثبات القدرات التابعة لمحطات الشركة بشكل نسبى بالإضافة إلى أنها تقوم بعمل صيانة دورية مما يساهم فى خفض تكاليف الصيانة وعدم الاحتياج لعمرات كثيرة للمحطات مقارنة بالماضي.

وأوضح أن شركته تقوم بتنفيذ برامج الصيانة عبر الاستعانة بالمهندسين العاملين لديها ويمكن اللجوء فى بعض التخصصات إلى شركات أجنبية، لافتا إلى أن تمويل تلك الأعمال سيتم عبر الموارد الذاتية لشركة الوجه القبلى، لا سيما مع تحقيقها أرباحا خلال الفترة الحالية تمكنها من تمويل تلك الأعمال.

يذكر أن إجمالى إنتاج الشركة من الطاقة ارتفع إلى7250 ميجاوات منتصف العام المالى الجاري، وجميعها قدرات مركبة على الشبكة القومية، بعد الانتهاء من تشغيل محطة كهرباء جنوب حلوان، التى تصل قدرتها لنحو 1950 ميجاوات.

وأكد «مختار» أن جميع المحطات تعمل بكفاءة مرتفعة حاليا ولم يتم فصل أى أحمال عن أى محطة منذ بداية العام الجارى، نتيجة قيام الشركة بأعمال الصيانة فى مواعيدها مع تأهيل الوحدات القديمة وعمل عمرات أخرى لزيادة إنتاجها وكفاءتها منعا لخروجها من الخدمة.

وشدد على أن شركته مستعدة لدخول فصل الصيف المقبل، لافتا إلى أن الشركة انتهت من أعمال الصيانة الخاصة بالعام الجارى قبل حلول شهر رمضان، موضحا أن أعمال الصيانة للعام المقبل ستبدأ خلال شهر أكتوبر المقبل، على أن تنتهى الشركة منها بحلول أبريل 2022 وقبل حلول فصل الصيف منعا لأى انقطاعات.

وأوضح أن تلك الفترة تكون أحمال الكهرباء فيها أقل بكثير مقارنة مع باقى الأوقات، مما يمكن الشركة من فصل الأحمال للصيانة مع عدم تأثر المشتركين.

جدير بالذكر أن «مختار» أوضح لـ «المال» – أن شركته تستهدف ضخ 2.6 مليار جنيه استثمارات خلال العام المالى الجارى (2020-2021)، وأن تلك الاستثمارات التى سيتم ضخها من خلال استكمال تنفيذ محطة توليد كهرباء الوليدية، التى بدأ تنفيذها نهاية 2018، وجار الانتهاء من تنفيذها العام الحالى.

وتتبع ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻰ لإنتاج الكهرباء، ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼﺮ، وتمتلك أكثر من 8 محطات توليد، أبرزها مجمع الكريمات، الذى يعد من أكبر مجمعات إنتاج الكهرباء فى مصر بقدرة 2800 ميجاوات، ﻭﻳشمل ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻰ، ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ الجيزة‏ ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ»، ﻭﺍﻟﻔﻴﻮﻡ، وﺑﻨﻰ سويف وﺃﺳﻴﻮﻁ، وﺍﻟﻮﺍﺩﻯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، وﺳﻮﻫﺎﺝ، وﻗﻨﺎ.