«الكهرباء» ترصد 4 ملايين جنيه لتغيير الكابلات الهوائية بنطاق شمال القاهرة

تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة تغيير كابلات هوائية لأخرى أرضية، بإجمالى أطوال تصل إلى 10 كيلومترات، فى نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء خلال العام المالى المقبل 2023-2022.

وعلمت «المال» من مصادر بالقطاع أن وزارة الكهرباء والطاقة رصدت لتلك الخطة ما يقارب 4 ملايين جنيه، لاستكمال خطتها فى تغيير الكابلات فى الأماكن الأكثر خطورة، للحفاظ على حياة المواطنين وتجميل المناطق.

وأوضحت أن الأطوال المرتقب تغييرها لأخرى أرضية ستنخفض بنحو 5 كيلومترات، نظرًا لأن الشركة قامت بتغيير الجزء الأكبر على مدار الخمسة أعوام الماضية.

وأضافت المصادر أن شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، انتهت مؤخرًا من تنفيذ مشروعات استثماراية لتحويل 72 كيلومتر كابلات هوائية إلى أرضية، بقيمة تصل إلى 74 مليون جنيه فى محافظتى القاهرة والقليوبية خلال الفترة من بداية منتصف 2017 وحتى نهاية 2021 بإجمالى نحو 5 سنوات.

وتم تنفيذ تلك المشروعات السابقة عبر 4 مراحل وضعتها الشركة، وتم تمويل تلك المشروعات عبر وزارة التخطيط نظرًا لضخامة التمويلات، لافتة إلى أن تنفيذها تم عبر مناقصات طرحتها الشركة على الكيانات العاملة فى المجال بالسوق المحلية.

ووضعت «الكهرباء» إجراءات لتدشين تلك المشروعات تتضمن القيام بإجراء مسح لكل المناطق التابعة بالتعاون مع المحليات، لاستبدال الكابلات الهوائية بها، ومنحت الأولوية للأماكن الأكثر خطورة وتسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة أعمالها فى محافظة القاهرة الواقعة فى نطاقها.

وكانت «الكهرباء» أعلنت عن خطة لنقل خطوط للضغط العالى بعيدًا عن الكتلة السكانية للقضاء على أى مخاطر، وإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية أو تغيير مسارها، وتتولى وزارة التخطيط تمويل تلك الخطة.

وتتضمن الخطة محورين الأول: تحويل الخطوط الهوائية ذات الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية، بعد زحف الكتلة السكانية على مسارات الخطوط القائمة، وتقوم شركات التوزيع بحصرها، والثانية: اختيار الأماكن الأكثر خطورة أولًا.

من جانبه، قال المهندس حسام الدين عفيفى، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء –فى تصريحات لـ «المال»– أن هناك ارتفاعًا بشكل كبير للغاية فى الاستهلاك خلال الأسبوع الحالى نتيجة الموجة الحارة التى شهدتها البلاد.

وأضاف أنه لم يحدث أى انقطاع أو تخفيف للأحمال نهائيًا للتيار الكهربائى خلال تلك الفترة، وأن الشركة لديها الفائض، وتستطيع تلبية الاحتياجات من الطاقة بعد الانتهاء من تطوير الجزء الأكبر من شبكاتها.

وأضاف أن شركته تسعى إلى خفض نسب الفقد بالشبكات عبر تدشين مشروعات ضمن خطتها لتحديث شبكاتها، ورفع مستوى الخدمة بالمناطق التابعة، مع تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين.

وتستهدف شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ضخ استثمارات جديدة تصل إلى 2.2 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل (2023-2022).

وتتبع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، «القابضة لكهرباء مصر»، وتخدم 5 ملايين مشترك، تنقسم إلى 4 قطاعات، تضم شمال، وشرق القاهرة، ومدينة القاهرة الجديدة، وجزءًا من محافظة القليوبية (مدينة العبور- الخانكة- شبرا الخيمة- القناطر- بهتيم).