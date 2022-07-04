«الكهرباء» ترصد 180 مليون جنيه لتوسعة الوحدة الثالثة بمحطة توليد الوليدية

رصدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 180 مليون جنيه استثمارات لتوسعة وتجديد الوحدة الثالثة بمحطة توليد كهرباء الوليدية بمحافظة أسيوط خلال العام المالى المقبل (2022 – 2023).

وعلمت «المال» من مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة أن الاستثمارات المرصودة سيتم تدبيرها عبر الموارد الذاتية لشركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء ، ضمن مشروعاتها الإستراتيجية خلال العام المالى المقبل، لرفع قدرة الوحدة التى تم تدشينها مؤخرا فى نطاق الشركة.

ويصل إجمالى قدرة الوحدة حاليا إلى 300 ميجاوات، وتستهدف الوزارة من التوسعة زيادة قدرات الوحدة لرفع إجمالى الطاقة المنتجة فى نطاق الوجه القبلى خلال الفترة المقبلة لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة فى محافظات الصعيد.

وأشارت المصادر إلى أن توسعة الوحدة ستتم عبر مناقصة سيتم طرحها فى وقت لاحق بعد الانتهاء من إعداد كراسة الشروط خلال الربع الأول من العام المالى المقبل على أن يتم الطرح على الشركات العالمية العاملة فى المجال.

فى السياق ذاته، أوضحت المصادر أن الشركة تستعد خلال الربع الأخير من العام الجارى فى البدء فى صيانة جميع محطات توليد الكهرباء الواقعة فى نطاقه بعد انتهاء فصل الصيف لرفع كفاءة محطاتها وزيادة قدرتها الإنتاجية.

وكشفت المصادر عن أنه يتم تنفيذ 50 إلى 60 % من برامج الصيانة الخاصة بشركات إنتاج الكهرباء عبر الشركات ذاتها على أن يتم عمل الجزء المتبقى من خلال شركات أجنبية مصنعه لوحدات التوليد أو لعمل عمرات جسيمة ، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار الخاصة بكل وحدة من خلال عقود صيانة طويلة الأمد يتم توقيعها من الشركات المصنعة والأجنبية عند تدشين المحطات بالتعاون مع شركات إنتاج الطاقة على مستوى الجمهورية.

وانتهت شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، من استثمار ما يصل إلى 450 مليون جنيه لبرامج الصيانة لمحطاتها فى الموازنة الحالية الخاصة بها، خلال العام المالى الحالى 2022-2021 ليرتفع إجمالى إنتاج الشركة من الطاقة إلى 7400 ميجاوات قدرات مركبة على الشبكة القومية، بعد الانتهاء من تشغيل محطة كهرباء جنوب حلوان، التى تصل قدرتها لنحو 1950 ميجاوات.

وتتبع شركة ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻰ لإنتاج الكهرباء ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼﺮ، وتمتلك أكثر من 8 محطات توليد، أبرزها مجمع الكريمات، الذى يعد من أكبر مجمعات إنتاج الكهرباء فى مصر بقدرة 2800 ميجاوات، ﻭﻳشمل ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ الجيزة‏ ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﻭﺍﻟﻔﻴﻮﻡ، وﺑﻨﻰ سويف وﺃﺳﻴﻮﻁ، وﺍﻟﻮﺍﺩﻯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، وﺳﻮﻫﺎﺝ، وﻗﻨﺎ.