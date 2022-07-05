«الكهرباء» ترصد 14.7 مليار جنيه استثمارات جديدة لصالح «المصرية للنقل»

◗❙ %5 ارتفاعا مرتقبا فى أحمال الشبكة.. وتراجع مرتقب للفقد إلى %3.8

رصدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 14.7 مليار جنيه استثمارات جديدة، بموازنة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، للعام المالى المقبل 2022–2023.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء أن الموازنة الاستثمارية للعام المالى المقبل سجلت ارتفاعا قدره 1.4 مليار جنيه عن موازنة 2021–2022، البالغة 13.3 مليار، نظرا للاستمرار فى تنفيذ مشروعات التوسعات فى الشبكة القومية لكهرباء مصر.

وأوضحت المصادر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء كانت قد حددت الموازنة المبدئية للعام المالى المقبل بأكثر من 16 مليار جنيه، ولكن تم التشديد على مراجعتها مجدداً ترشيدا للنفقات، مع اعتماد المشروعات المهمة والاستراتيجية التى لها أولوية، فضلا عن استكمال الجارية، مما أسهم فى انخفاض الموازنة مجدداً بعد مراجعتها بواقع نحو 1.3 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن الموازنة الجديدة يتوجه الجزء الأكبر فيها لتدشين مشروعات التوسع والتجديد ومراكز التحكمات الإقليمية التى يتم تنفيذها لتطوير الشبكات والتحول نحو الشبكات الذكية، بالإضافة إلى تنفيذ خطوط نقل الطاقة فائقة الجهد، بنحو 500 كيلو فولت.

وأكدت المصادر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستتوسع فى تنفيذ خطوط الربط الكهربائى ببعض الدول المجاورة، وخطط تحديث وتطوير الشبكات، موضحة أنه تم الانتهاء من إعداد الموازنة للعام المالى الجديد 2023-2022، والموافقة عليها بالجمعية العمومية بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة.

فى سياق متصل، تستهدف الشركة المصرية لنقل الكهرباء الوصول بنسبة الفقد بالشبكة القومية لأقل من %3.8 فى العام المالى المقبل، مقارنة بنحو %3.9 مخططة خلال العام المالى 2022-2021.

ووفقاً لمستهدفات الشركة المصرية لنقل الكهرباء فإنه من المقرر أن ينخفض عدد العاملين بها بنحو 900 موظف، ليسجل عدد العاملين والمهندسين بالشركة فى العام 2022–2023 نحو 23970، مقارنة بنحو 24880 خلال العام الجاري.

ومن المتوقع أن يرتفع الحمل الأقصى على الشبكة القومية ليقارب 35.5 ألف ميجاوات بزيادة نسبتها %5 بنحو 3603 ميجاوات على العام المالى الجاري.

ويتمثل دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى شراء الطاقة من شركات إنتاجها والقيام بنقلها عبر خطوطها وشبكاتها إلى العملاء وشركات توزيع الكهرباء، على أن تقوم بتحصيل قيمتها وسدادها إلى شركة الإنتاج، فيما يصل إجمالى إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية إلى 60 ألف جيجاوات، وبفائض يسجل قرابة 20 ألف ميجاوات