الكهرباء ترشح المقاولون العرب للمشاركة فى تنفيذ الضبعة النووى

مدحت إسماعيلقال المهندس محمد محسن صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن وزارة الكهرباء رشحت شركته ضمن مجموعة من الشركات المحلية للمشاركة فى أعمال تنفيذ مشروع الضبعة النووي، المقرر تنفيذه خلال الفترة المقبلة بمشاركة من الجانب الروسي.جاءات تصريحات رئيس شركة المقاولون العرب، على هامش

مدحت إسماعيل

قال المهندس محمد محسن صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن وزارة الكهرباء رشحت شركته ضمن مجموعة من الشركات المحلية للمشاركة فى أعمال تنفيذ مشروع الضبعة النووي، المقرر تنفيذه خلال الفترة المقبلة بمشاركة من الجانب الروسي.

جاءات تصريحات رئيس شركة المقاولون العرب، على هامش مشاركته فى مؤتمر صحفى عقده معهد البحوث والدراسات الأفريقية اليوم بعنوان: التنمية المستدامة فى افريقيا”، فى جامعة القاهرة.

وأشار صلاح الدين خلال كلمته فى المؤتمر الصحفي، إلى أن المقاولون العرب، تنفذ أعمالا إنشائية متنوعة فى 22 دولة افريقية، لافتاً إلى أن الشركة اصبح لها تواجد فى النشاط الرياضى بالقارة السمراء، وذلك دليل على عمق العلاقات المصرية الأفريقية.