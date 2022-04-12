أرسلت وزارة الكهرباء والطاقة، ممثلة فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، دعوة إلى 7 شركات عاملة بالسوق المحلية للمشاركة بمناقصة توريد كابلات بملحقاتها، بجهد 220 كيلو فولت.

وعلمت «المال» من مصادر مسئولة بالشركة، أن المناقصة تستهدف ربط محطة محولات الخمائل بمحطة توليد كهرباء أكتوبر 2، ومحطة محولات الهضبة 2 بالشبكة القومية للكهرباء.

وكشفت المصادر أن الشركات التى تمت دعوتها للمناقصة هى «السويدى للكابلات»، و«العالمية للكابلات» و«إنيرجيا للكابلات» و«كابلات مصر» و«جيزة باور»، إضافة إلى شركتين لم تفصح عنهما المصادر.

وقالت المصادر إن الكابلات المرتقب توريدها يصل إجمالى أطوالها إلى 10 كيلومترات، وستكون بجهد متوسط لربط محطات المحولات المذكورة.

وأضافت أنه سيتم تلقى الطلبات بداية من منتصف مايو المقبل، وتصل قيمة كراسة الشروط لنحو 15 ألف جنيه، إضافة إلى أن قيمة التأمين الابتدائى بنحو 2 مليون جنيه.

وأوضحت المصادر أن المناقصة تأتى فى نطاق منطقة القاهرة، وتتبع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وسيتم الربط عبر خط هوائى وبنظام تسليم المفتاح، على أن يتم البدء فى التوريد والتركيب خلال شهر من تاريخ التعاقد.

ويتمثل دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى شراء الطاقة من شركات إنتاج الطاقة والقيام بنقلها عبر خطوطها وشبكاتها إلى العملاء وشركات توزيع الكهرباء، على أن تقوم بتحصيل قيمة تلك الطاقة وسدادها إلى شركة الإنتاج.

وتستهدف «المصرية لنقل الكهرباء» ضخ استثمارات تصل إلى 16 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2023-2022، بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه عن العام المالى الحالي.

ويصل إجمالى إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية إلى 60 ألف ميجاوات، وبلغ الفائض قرابة 25 ألف ميجاوات، ما يسهم فى الحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن طبقًا للمواصفات القياسية العالمية.

وتستهدف الشركة المصرية العام الحالى تخفيض معدلات الأعطال ومستويات عدم الإتاحة بسبب الخروج الاضطرارى لمكونات الشبكة للجهود الفائقة (500 ك. ف ـ 220 ك.ف) والجهد العالى (132 ك.ف ـ 66 كيلو فولت)، وتطبيق برامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وإجراء مراجعة شاملة للخطوط الهوائية والأبراج والمواصلات والعوازل، خاصة تلك التى مضى على إنشائها 25 عامًا فأكثر، واعتماد برنامج للإحلال والتجديد.