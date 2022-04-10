وجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الدعوة إلى الشركات المحلية للمشاركة فى مناقصة لتوريد وتركيب كابلات كهربائية أرضية لربط محطة محولات جامعة المنيا بالشبكة القومية للكهرباء.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، فى تصريحات لـ«المال»، أن الكابلات التى ستربط محطة المحولات ستكون بجهد 66 كيلوفولت، وبإجمالى أطوال تصل إلى 8 كيلومترات.

وأشارت إلى أنه سيتم تلقى الطلبات بداية من 20 إبريل الحالى، وتصل قيمة كراسة الشروط لنحو 10 آلاف جنيه، وقيمة التأمين الابتدائى إلى 2.5 مليون جنيه.

وقالت المصادر إنه من بين تلك الشركات التى تمت دعوتها هى «السويدى للكابلات» و«إنيرجيا للكابلات» و«كابلات مصر» و«جيزة باور»، إضافة إلى أخرى محلية.

وأوضحت أن المناقصة تأتى فى نطاق منطقة مصر الوسطى، وتتبع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وسيتم الربط عبر خط هوائى بجهد 66 كيلو فولت.

ويتمثل دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى شراء الطاقة من شركات إنتاجها، والقيام بنقلها عبر خطوطها وشبكاتها إلى العملاء وشركات توزيع الكهرباء، على أن تقوم بتحصيل قيمة تلك الطاقة وسدادها إلى شركة الإنتاج.

وتستهدف الشركة المصرية العام الحالى تخفيض معدلات الأعطال ومستويات عدم الإتاحة بسبب الخروج الاضطرارى لمكونات الشبكة للجهود الفائقة (500 ك.ف ـ 220 ك.ف) والجهد العالى (132 ك.ف. 66 كيلو فولت)، وتطبيق برامج الصيانة الوقائية والتنبؤية وإجراء مراجعة شاملة للخطوط الهوائية والأبراج والمواصلات والعوازل، خاصة تلك التى مضى على إنشائها 25 عامًا فأكثر، واعتماد برنامج للإحلال والتجديد.