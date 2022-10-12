الكهرباء: تدشين 108 محطات شمسية باستثمارات تتخطى 80 مليون جنيه

كشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة، عن الانتهاء من تنفيذ وتشغيل نحو 108 محطات شمسية فى 3 محافظات داخل نطاق شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بإجمالى قدرات تصل إلى نحو 5500 كيلو وات.

وأضافت المصادر- فى تصريحات لـ”المال” – أن المحطات تصل إجمالى استثماراتها لحوالى 80 مليون جنيه ، وتم تدشينها خلال 3 أعوام ونصف (الفترة من نهاية 2018 وحتى منتصف عام 2022 ) فى محافظات القليوبية والغربية والمنوفية.

وأشارت إلى أن الجزء الأكبر من المشروعات تم تدشينه عبر القطاع الخاص بإجمالى يتخطى 80 محطة ، والمتبقى تم عبر شركة جنوب الدلتا أعلى مبانيها وشركاتها وقطاعاتها التابعة بقدرات صغيرة.

وأوضحت المصادر أن جنوب الدلتا قامت بإجراء معاينات لتقديم الاستشارات الفنية الخاصة بالمحطات الشمسية للمشتركين الواقعين فى نطاق شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بنظام صافى القياس والتى تقوم من خلالها الشركة بشراء الطاقة المنتجة من المشروع المملوك للمشتركين بعدد 8 محطات بإجمالى قدرة (150) كيلو وات.

وكشفت عن أن جميع المشروعات التابعة للشركة للطاقة الشمسية تم تمويلها عبر الموارد الذاتية لوزارة الكهرباء والطاقة بقيمة إجمالية تتخطى 80 مليون جنيه، وتقوم الوزارة بشراء الطاقة المنتجة من المشتركين بسعر يصل إلى 84 قرشا للكيلووات/ساعة طبقا لقانون تعريفة شراء الطاقة المتجددة.

ولفتت المصادر إلى أن تلك المحطات تم تنفيذها بنظام الخلايا الفوتوفلطية والتى يتم من خلالها توليد الطاقة الكهربائية عبر تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية باستخدام الألواح الشمسية.

وأكدت أن تنفيذ تلك المشروعات يأتى ضمن مخطط الوزارة لإنارة المبانى التابعة لشركات توزيع وإنتاج ونقل الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، وذلك فى إطار خطة الحكومة لإنارة 1000 مبنى حكومى عبر الطاقة الشمسية بقدرة 40 كيلووات للمحطة على الأقل ، لنشر ثقافة الطاقة الشمسية والتوسع فى استخدامها والمساهمة فى ترشيد الاستهلاك ورفع العبء عن كاهل الشبكة القومية للكهرباء.

فى السياق ذاته، أوضحت مصادر بالوزارة انتهاء شركة جنوب الدلتا من تركيب أكثر من 250 موزع كهرباء فى نطاق الفروع التابعة لها خلال الفترة الماضية ضمن خطتها التوسعية ولتطوير شبكاتها خلال عامين ونصف.

وتتبع شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر، ويبلغ عدد المشتركين على مستوى الشركة حوالى 5.19 مليون ، ويشمل النطاق الجغرافى للشركة 3 محافظات هى (الغربية – المنوفية – القليوبية ) وتمثل مساحة هذه المحافظات 608 آلاف كم2.

وارتفع إجمالى القدرة الرسمية للشبكة القومية بنحو 60 ألف ميجاوات بنهاية يوليو الماضى ، مقارنة مع 35 ألف ميجاوات خلال 2015 ، فيما نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى الوصول بإجمالى إنتاجها من الطاقة المنتجة عبر مصادر الطاقة النظيفة “المتجددة” إلى %20 تصل فيها نسبة طاقة الرياح لنحو %6 مقابل %12 للطاقة الكهرومائية، و%2 للطاقة الشمسية.