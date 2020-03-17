«الكهرباء» تخفض عدد موظفي شركاتها وفقاً لإجراءات مواجهة «كورونا»

علمت "المال" من مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المرتقب خفض عدد العمالة والموظفين التابعين للوزارة في أغلب مواقع الشركات التابعة خاصة العمالة الإدارية. وأضافت المصادر أن الدكتور محمد شاكر يناقش الأمر مع رؤساء شركات الإنتاج والتوزيع والهيئات…

علمت “المال” من مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المرتقب خفض عدد العمالة والموظفين التابعين للوزارة في أغلب مواقع الشركات التابعة خاصة العمالة الإدارية.

وأضافت المصادر أن الدكتور محمد شاكر يناقش الأمر مع رؤساء شركات الإنتاج والتوزيع والهيئات التابعة للوزارة وفقاً لقرار مجلس الوزراء أمس بخفض كل العمالة والموظفين التابعين للجهاز الحكومي بما لا يخل بسير العمل، على أن يتم ذلك بالتناوب مع إعفاء المرأة الحامل من الحضور أو التى ترعي طفلاً.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمس، قرار تخفيض عدد العاملين بالدولة في المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت المصادر صعوبة خفض العمالة في محطات إنتاج الكهرباء إلا بنسبة ضئيلة للغاية وتكون بالتناوب ، أو من ظهر عليه أي أعراض لفيروس كورونا ، أو من يعاني من أمراض مزمنة.

ونصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء.

وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وطبقاً للقرار يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون فى العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.