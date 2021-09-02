طاقة

«الكهرباء» تخطط لطرح مناقصة لتدشين مركز تحكم للطاقة بالعاشر من رمضان

بتكلفة بين 600 و800 مليون جنيه
عمر سالم 10:30 ص, الخميس, 2 سبتمبر 21 10:30 ص, الخميس, 2 سبتمبر 21

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تعتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر طرح مناقصة لتنفيذ مركز تحكم للتوزيع فى مدينة العاشر من رمضان خلال الأسابيع المقبلة، يتبع شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

وكشف المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة، فى تصريحات لـ«المال» أن المركز سيخدم عددا من المناطق الكبرى والصناعية أهمها منطقة العاشر من رمضان وجزء من محافظة الشرقية وأجزاء من محافظة بورسعيد، موضحا أن المركز سيتم تشغيله مطلع عام 2023، ضمن خطة الشركة للتوسع وتحديث شبكاتها.

من جانبه، قال مصدر مسئول فى «القابضة لكهرباء مصر»، إنه جار تجهيز كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة تمهيدا لطرحها خلال الربع الأخير من العام الجارى على الشركات الأجنبية، لافتا إلى أن تمويل تنفيذ المركز سيكون عن طريق البنوك، وجارٍ تدبير التمويل وطرح كراسة الشروط.

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وأضاف المصدر لـ«المال» أن التكلفة التقديرية لتدشين المركز تتراوح ما بين 600و800 مليون جنيه، ومن المرتقب تمويلها عبر قروض من بنوك محلية، تقوم بسدادها شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

وأكد المصدر أن تنفيذ المركز يستغرق عامين، مشيرًا إلى أن الشركة الفائزة ستتولى تنفيذ نظام تحكم رئيسى، ومبنى خاص بالمركز، إضافة إلى شبكات الوقاية والاتصالات وخلايا المعلومات لرفع الأداء التشغيلى، وتحسين جودة التغذية الكهربائية.

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يذكر أن وزارة الكهرباء تستهدف إنشاء وتطوير 47 مركز تحكم كهرباء جديدًا على مستوى الجمهورية على 5 مراحل وحتى عام 2027، بتكلفة استثمارية تصل إلى 2 مليار يورو، طرحت 15 مركزًا منها، فازت بها شركة شنايدر إلكتريك الفرنسية وتقوم بتنفيذها على 3 مراحل.

وتكمن أهمية هذه المراكز فى أنها تراقب وتتحكم فى مكونات الشبكة الكهربائية، ما يتيح سرعة التعامل مع المشكلات الطارئة، وتوفير بدائل تغذية للأماكن التى بها أعطال، وتقليل زمنها، ومناورات تغيير الأحمال، إلى جانب تقليل الفقد، عبر اكتشاف المشكلة وحلها دون الإبلاغ عنها من المواطنين.

يذكر أن شركة القناة شركة مساهمة مصرية، تتبع القابضة لكهرباء مصر، وتغطى شبكتها مدن الإسماعيلية، والعاشر من رمضان، والغردقة، وشرم الشيخ، والبحر الأحمر، ومحافظات شمال وجنوب سيناء، وبورسعيد، ويصل مشتركيها إلى نحو 3.8 مليون، ويتجاوز عدد المحولات التابعة لها 32 ألفاً، بإجمالى عدد سكان فى نطاق عملها 16 مليون نسمة تقريبا.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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