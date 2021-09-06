اقتصاد وأسواق

«الكهرباء» تخطط لطرح مناقصة جديدة لتنفيذ مركز للتحكم وتوزيع الطاقة فى المنيا

بتكلفة تقديرية بين 600 إلى 800 مليون جنيه.. والتمويلات بنكية
المال - خاص 9:05 ص, الأثنين, 6 سبتمبر 21 9:05 ص, الأثنين, 6 سبتمبر 21

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تعتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر طرح مناقصة جديدة لتنفيذ مركز للتحكم والتوزيع فى محافظة المنيا خلال الأسابيع المقبلة، يتبع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

يذكر أن شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، تقوم بتوفير الطاقة الكهربائية لعدة قطاعات على مستوى الجمهورية، فى 5 محافظات هى الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، ويصل عدد مشتركيها إلى 3.1 مليون، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼر.

كشف المهندس رأفت شمعة العضو المنتدب لشركة مصر الوسطى، فى تصريحات لـ«المال» عن أن المركز سيخدم عددا من المناطق الصناعية الكبرى أهمها شمال المنيا والمنيا الجديدة وبعض المناطق فى محافظات الصعيد.

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وأوضح أن المركز سيتم الانتهاء من تنفيذه وتشغيله مطلع عام 2023، ضمن خطة الشركة للتوسع وتحديث شبكاتها.

وأضاف شمعة فى تصريحاته لجريدة «المال» أنه يجرى تجهيز كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة من خلال الشركة القابضة للكهرباء، تمهيدا لطرحها خلال الربع الأخير من العام الجارى على الشركات الأجنبية.

بتكلفة تقديرية بين 600 إلى 800 مليون جنيه.. والتمويلات بنكية

فيما أوضح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة، أن التكلفة التقديرية لتدشين المركز ستتراوح ما بين 600 إلى 800 مليون جنيه، ومن المرتقب توفيرها عبر تمويلات من بنوك محلية، تقوم بسدادها شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

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وأكد المصدر أن طرح المشروع على الشركات الأجنبيه يرجع إلى إن الشركات المحليه لا تمتلك الخبرة الكافية والأجهزة المركبة المستخدمة فى تنفيذ تلك النوعية من المشروعات.

وأوضح أن تنفيذ المركز سيستغرق عامين، مشيرًا إلى أن الشركة الفائزة ستتولى تنفيذ نظام تحكم رئيسى، ومبنى خاص بالمركز، إضافة إلى شبكات الوقاية والإتصالات وخلايا المعلومات لرفع الأداء التشغيلى، وتحسين جودة التغذية الكهربائية.

يذكر أن وزارة الكهرباء تستهدف إنشاء وتطوير 47 مركز تحكم كهرباء جديدًا على مستوى الجمهورية على 5 مراحل، حتى عام 2027، بتكلفة استثمارية تصل إلى 2 مليار يورو، طرحت 15 مركزًا منها، فازت بها شركة شنايدر إلكتريك الفرنسية وتقوم بتنفيذها على 3 مراحل.

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وتكمن أهمية هذه المراكز فى كونها تراقب وتتحكم فى مكونات الشبكة الكهربائية، مما يتيح سرعة التعامل مع المشكلات الطارئة، وتوفير بدائل تغذية للأماكن التى يحدث بها أعطال، إلى جانب تقليل الفقد فى إستهلاك الكهرباء عبر إكتشاف المشكلة وحلها دون الإبلاغ عنها من المواطنين.

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بقلم المال - خاص

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