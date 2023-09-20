«الكهرباء» تخطط لضخ 40 مليون جنيه لتحويل كابلات هوائية إلى أرضية فى 5 محافظات

تخطط شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء لتحويل كابلات هوائية إلى أخرى أرضية، بإجمالى استثمارات تصل إلى 40 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2023/ 2024.

كشف المهندس رأفت شمعة، العضو المنتدب لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، فى تصريحات لـ”المال” أنها تسعى لتدشين الخطوط الجديدة فى نطاق 5 محافظات، تضم (بنى سويف، والمنيا وأسيوط، والفيوم، والوادى الجديد).

وأضاف “شمعة” أن الشركة انتهت الفترة من العام المالى 2017/ 2018 إلى 2022/ 2023 من تنفيذ نحو 603 عملية خلال 6 مراحل، ضمن مشروع تحويل الخطوط الهوائية أعلى الكتل السكنية إلى أخرى أرضية، بإجمالى أطوال بلغت نحو 370 كيلومترا.

وأشار إلى أن إجمالى تكلفة المراحل الست السابقة بلغ حوالى 380 مليون جنيه، ضمن المشروعات الإستراتيجية للدولة، وبتمويل من وزارة التخطيط وليس عن طريق الكهرباء، فيما ينحصر دور الأخيرة فى الإشراف والتنفيذ والطرح والاستلام من المقاولين أو المنفذين.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ الـ 6 مراحل السابقة بنسبة تصل إلى %100، مشيرا إلى أن تلك الخطة تسهم فى الحفاظ على حياة المواطنين بدلًا من تعرضهم لأية مخاطر من الكابلات الكهربائية خلال الفترة المقبلة، فى ظل التوسع العمرانى والزحف من المواطنين للبناء على الأراضى الزراعية فى الفترة الأخيرة.

يذكر أن «الكهرباء» أعلنت عن خطة خلال عام 2017 لنقل خطوط الضغط العالى بعيدًا عن الكتلة السكانية للقضاء على أى مخاطر، وإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية أو تغيير مسارها، وتتولى وزارة التخطيط تمويل تلك الخطة.

وتتضمن الخطة محورين الأول: تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية، بعد زحف الكتلة السكانية على مسارات الخطوط القائمة، وتقوم شركات التوزيع بحصرها، والثانية: اختيار الأماكن الأكثر خطورة أولًا بالتعاون مع الوحدات المحلية الواقع فى نطاقها المحافظات.

فى السياق ذاته، كشف «شمعة» أن شركته تقوم بعمل صيانات لكل الأكشاك والمحولات ضمن خطتها لتحديث شبكاتها استعدادًا لفصل الشتاء، ورفع مستوى الخدمة بالمناطق التابعة، مع تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين.

وأضاف “شمعة” أن “مصر الوسطى” تعد الأكبر بين شركات توزيع الكهرباء من حيث المساحة وتضم 5 قطاعات هى «الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد» والتى تمثل حوالى 51 % من مساحة الجمهورية، وهو ما يمثل تحديا أمامها فى توسعة شبكاتها نظرا للمساحات المترامية فى تلك المحافظات خاصة الوادى الجديد، ﻭﺗﺘﺒﻊ مصر الوسطى ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼر.