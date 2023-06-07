«الكهرباء» تخطط لجذب 13 مليار جنيه استثمارات عبر القطاع الخاص خلال 2024-2023

تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جذب استثمارات عبر القطاع الخاص تصل إلى 13 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل (2024-2023).

كشفت مصادر رفيعة بوزارة الكهرباء – فى تصريحات لـ«المال» – أن الأخيرة تعتزم جذب مزيد من الاستثمارات عبر القطاع الخاص سواء من محليين وعرب أو أجانب خلال الفترة المقبلة ضمن مشاركتها فى الناتج المحلى الإجمالي.

وأضافت المصادر أن الجزء الأكبر من الاستثمارات سيكون عبر وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة بمجال إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة، بالإضافة إلى الهيئات التابعة وعلى رأسها الطاقة الجديدة والمتجددة ، فيما تستهدف الـ 13 مليار فقط عبر المستثمرين.

وقالت إن الجزء الأكبر من المشروعات سيكون عبر الطاقة الشمسية والتى يقوم بتدشينها عدد من الشركات العربية والأجنبية بقدرات تصل إلى 200 ميجاوات خلال الفترة الحالية ، موضحة أن جزءا من الاستثمارات سيتم ضخه خلال العام المالى المقبل 2024-2023 والمتبقى فى 2025-2024.

وأشارت إلى أن شركات الكهرباء التابعة للوزارة ستقوم بضخ استثمارات تمثل الجزء الأكبر من خطة تطوير وتحديث شبكات ومشروعات القطاع بما يصل لنحو %75 والمتبقى عبر قروض أو القطاع الخاص.

وقالت المصادر إن الوزارة تستعد فى الفترة الحالية لطرح مزيد من الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص لتدشين مشروعات بمجالات الطاقة المتجددة، كما سيتم عرض محطة كهرباء بنى سويف للاستثمار سواء عن طريق البورصة المصرية أو المستثمرين الإستراتيجيين، بالإضافة إلى عدد من محطات الرياح بالزعفرانة وجبل الزيت.

كان تقرير حكومى توقع ارتفاع الطاقة الكهربائيّة المولدة لتصِل إلى 228 مليار كيلو وات ساعة خلال العام المالى المقبل (2023-2024) فيما توقع أيضا صعود نسبة «الـمُتجدّدة» من إجمالى الطاقة المولدة إلى %11.8 خلال عام 23/ 2024 مُقابل %8.8 فقط عام 2019/18.

وأوضح التقرير الحكومى أن خطة قطاع الكهرباء تركز فى الأساس على مُواصلة تأمين التغذية الكهربائيّة لتغطى جميع مناطق التعمير والتنمية، مثل شرق العوينات وشمال سيناء ومشروعات استصلاح الأراضى بتوشكى والدلتا الجديدة.

ويمتلك قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فائضا فى القدرات الإنتاجية يصل إلى 20 ألف ميجاوات خلال الفترة الحالية بعد ارتفاع إجمالى القدرات الاسمية لمحطات التوليد إلى 60 ألف ميجاوات بعد تشغيل أكبر 3 محطات على مستوى العالم نفذتها شركة «سيمنس» فى العاصمة الإدارية وبنى سويف والبرلس بطاقة إجمالية 14.4 ألف ميجاوات، كما بلغت نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من إجمالى القدرات لنحو %20 بنهاية 2022.