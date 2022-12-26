«الكهرباء» تخطط لتوقيع اتفاقيات مع تحالفات عالمية ومحلية لشراء الطاقة من محطات الرياح

تخطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوقيع اتفاقيات لشراء الطاقة خلال الربع الأول من عام 2023 من محطات طاقة رياح، تنفذها تحالفات عالمية ومحلية، بقدرات تصل إلى 700 ميجاوات.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، أن «المصرية لنقل الكهرباء» تتفاوض حالياً مع تحالفى تضم كلاً من «مصدر الإماراتية – إنفينيتى المصرية»، و«سيمنز – جاميسا» حول سعر شراء الطاقة من المشروعين المرتقب تنفيذهما.

وأشارت إلى أن التحالف الأول سيقوم بتدشين محطة بقدرة 200 ميجاوات بمنطقة جبل الزيت، والثانى يتولى محطة أخرى بقدرة 500 ميجاوات، وقد يستغرق تنفيذ المشروعين فترة تتراوح من عامين إلى 3.

قال عمر ناجي، رئيس قطاع الرياح بشركة إنفينيتى باور، إنها لم تنتهِ بعد من تحقيق الإغلاق المالى للمشروع الخاص بها، وأنها تسعى للوصول لذلك خلال أقرب وقت ممكن.

وأضاف ناجى فى تصريحات لـ«المال»، أن تنفيذ الشركة مشروعًا لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات قد يستغرق حوالى عامين، بالتعاون مع «مصدر الإماراتية».

وتلتزم «المصرية» بشراء الكهرباء من مشروعات القطاع الخاص الموقع معها اتفاقيات بذلك وفقاً لأسعار يتم تحديدها مع الكيانات والتحالفات المنفذة، والتى تدشن المحطات عبر أنظمة «تعريفة شراء الطاقة» و«BOO» و«BOOT».

كان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أوضح فى تصريحات صحفية منذ أيام، خفض سعر شراء الطاقة المولدة من محطات الرياح التى يتم إنشاؤها بالتعاون مع القطاع الخاص من 2.85 إلى 2.4 سنت دولار لكل كيلو وات/ ساعة. وتخطط مصر للوصول بإجمالى الكهرباء المنتجة من الطاقة الجديدة والمتجددة خلال 2023 إلى 10 آلاف ميجاوات، بزيادة قدرها 2700 ميجاوات على العام الجاري، فيما يصل إجمالى إنتاج الطاقة الكهربائية فى مصر إلى 60 ألف ميجاوات، بمختلف أنواعها المتجددة والتقليدية، تمثل مشروعات «سيمنز» الجزء الأكبر منها بقدرة 14.4 ألف ميجاوات.