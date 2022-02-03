«الكهرباء» تخطط لتوسعة محطة محولات الحمرا باستثمارات 375 مليون جنيه

تخطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوسعة محطة محولات الحمرا، وزيادة جهدها إلى 220 كيلو فولت بدلًا من 66 كيلو فولت حاليًّا.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء فى تصريحات لـ«المال»، أن التكلفة الخاصة بالمشروع من المرتقب أن تصل لنحو 375 مليون جنيه يتم تمويلها عبر الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأشارت المصادر إلى أن توسعة محطة المحولات تأتى نتيجة لتلبية متطلبات شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء من الطاقة ولاستيعاب الأحمال المطلوبة فى المنطقة الشمالية وحتى ليبيا.

وأكدت أن المشروع سيتم تنفيذه عبر مناقصة سيتم الإعداد لها لاحقًا خلال العام الجارى، ضمن المشروعات الخاصة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ويتمثل دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى شراء الطاقة من شركات إنتاج الطاقة والقيام بنقلها عبر خطوطها وشبكاتها إلى العملاء وشركات توزيع الكهرباء على أن تقوم بتحصيل قيمة تلك الطاقة وسدادها إلى شركة الإنتاج.

وقالت المصادر إن إجمالى إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية ارتفع مؤخرًا ليسجل 60 ألف ميجاوات، وبلغ الفائض قرابة 25 ألف ميجاوات، مما يسهم فى الحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن، طبقًا للمواصفات القياسية العالمية.

وتستهدف الشركة المصرية العام المقبل تخفيض معدلات الأعطال ومستويات عدم الإتاحة بسبب الخروج الاضطرارى لمكونات الشبكة للجهود الفائقة (500 ك.ف ـ 220 ك.ف) والجهد العالى (132 ك.ف ـ 66 كيلو فولت)، وتطبيق برامج الصيانة الوقائية والتنبؤية، وإجراء مراجعة شاملة للخطوط الهوائية والأبراج والمواصلات والعوازل، خاصة تلك التى مضى على إنشائها 25 عامًا فأكثر، واعتماد برنامج للإحلال والتجديد.