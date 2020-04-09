«الكهرباء» تخطط لتركيب عدادات كودية للمبانى والمخالفة.. وتلقى الطلبات إلكترونياً

تخطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لفتح باب تركيب العدادات الكودية للمبانى العشوائية والمخالفة قبل نهاية أبريل الجارى، بحسب مصادر مسئولة بالوزارة.

وأضافت المصادر أن «الكهرباء» تدرس مع الجهات المعنية تلقى الطلبات الكترونياً عبر تطبيق يخص كل شركة توزيع تابعة، وذلك فى إطار خطة الدولة لزيادة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، وهدف الوزارة فى التحول للشبكات والحلول الذكية.

وأوضحت المصادر أن تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة يوفر طاقة بما يوازى نحو 150 مليون جنيه شهرياً، يتم استهلاكها بطريقة غير شرعية، كما يساهم فى خفص الفقد بالشبكة القومية.

كان مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولى قد وافق منتصف الأسبوع الماضى على القواعد التنفيذية لتركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع للمبانى والمنشآت المخالفة، وإلغاء نظام الممارسات.

وتشمل القواعد السماح لشركات التوزيع بتقسيط قيمة المقايسات على 24 شهرًا بدون فوائد، وإلغاء شرط سداد كل سكان العقار المخالف، كما تم إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.

كما نصت على أن تركيب العداد الكودى لا يمنح حقوقا قانونية للمخالف، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق بشأن المبنى.

وسمحت القواعد الجديدة بتركيب العداد الكودى لحالات مخالفة لقواعد البناء، وأبرزها العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، بالإضافة للمبانى التى تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والتى جاوزت متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والمبانى على الأراضى المملوكة للدولة، وأيضاً الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.