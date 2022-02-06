«الكهرباء» تخطط لتدشين 4 خطوط نقل طاقة بشمال ووسط سيناء

تخطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ 4 خطوط لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات استصلاح الأراضى فى شمال ووسط سيناء، باستثمارات تصل الى 1.9 مليار جنيه.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، فى تصريحات لـ«المال»، أن الوزارة تستهدف تنفيذ نحو 4 خطوط لتغذية محطات روافع المياه والزراعة بالطاقة الكهربائية، بجهد 66 و220 كيلو فولت لاستيعاب القدرات المطلوبة.

مصادر: 148 كيلومترًا إجمالى الأطوال.. وبجهد 66 و220 كيلو فولت

وأضافت المصادر أن إجمالى أطوال الخطوط الأربعة يصل إلى 148 كيلومترًا، موضحة أنه سيتم تدشين خطين بنحو 62 كيلومترًا، وبجهد 66 كيلو فولت، على أن تصل أطوال الخطين الآخرين إلى 85 كيلومترا، وبجهد 220 كيلو فولت.

وقالت أنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالخطوط الأربعة، ومن المرتقب تنفيذه بالكامل بحلول 2023 ضمن المشروعات الاستراتيجية لتوفير التغذية الكهربائية ولتنمية وتعمير شبه جزيرة سيناء وتأمين التغذية الكهربائية اللازمة للمشروعات التنموية بشمال ووسط سيناء.

وأكدت المصادر أن الخطوط الأربعة ستسهم فى توفير الطاقة لاستصلاح وزراعة نحو 270 ألف فدان، ومن المرتقب أن يتم تمويلها من ميزانية الدولة ضمن المشروعات الاستراتيجية التى تنفذها الحكومة لتحقيق الاكتفاء الزراعى.

يشار إلى أن إجمالى ما تم استثماره فى تطوير شبكات نقل الكهرباء منذ 2015 وحتى نهاية 2021 سجل نحو 75 مليار جنيه، متضمنة تدعيم شبكة نقل الكهرباء، من خلال إضافة وإحلال وتجديد خطوط هوائية ومحطات محولات للجهود الفائقة والعالية، ولا يزال العمل مستمرًا لاستكمال خطة تطوير شبكة النقل.

وقامت وزارة الكهرباء والطاقة بضخ استثمارات تصل إلى 9 مليارات جنيه ضمن خطة لتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع ونقل الكهرباء بشمال وجنوب سيناء، لتوصيل التيار الكهربائى لأهالى سيناء بأعلى جودة، والقضاء على الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد وتهالك الشبكة والتى ستظهر مطلع العام المقبل.

جدير بالذكر ان وزارة الكهرباء تستهدف إنشاء وتوسعة 6 محطات محولات كهرباء فى محافظة شمال سيناء، بتكلفة تصل إلى 2.5 مليار جنيه ، فيما نشرت «المال» منذ أيام خطة الكهرباء لتدشين خطوط لربط شبه جزيرة سيناء بالشبكة القومية عبر خطوط فائقة الجهد تصل إلى 500 كيلو فولت.