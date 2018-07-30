الكهرباء تخطط لإنشاء محطتى توليد بالأقصر وقنا باستثمارات 4.8 مليار دولار

عمر سالم تخطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ محطتين بنظام الضخ والتخزين بقدرات تصل لنحو 4000 ميجاوات وباستثمارات نحو 4.8 مليار دولار، ومن المقرر إنشاء إحداهما فى محافظة الأقصر والأخرى فى أرمنت بمحافظة قنا. وكشفت مصادر مسئولة بالشركة القابضة لكهرباء مصر، فى تصريحات لـ«الم

عمر سالم



تخطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ محطتين بنظام الضخ والتخزين بقدرات تصل لنحو 4000 ميجاوات وباستثمارات نحو 4.8 مليار دولار، ومن المقرر إنشاء إحداهما فى محافظة الأقصر والأخرى فى أرمنت بمحافظة قنا.

وكشفت مصادر مسئولة بالشركة القابضة لكهرباء مصر، فى تصريحات لـ«المـال» أنه من المقرر الانتهاء من الدراسات خلال الربع الأخير من العام الجارى، على أن يبدأ طرح كراسة الشروط الخاصة باستشارى المشروع قبل نهاية 2018.

وأشارت إلى أنه جار حالياً التفاوض مع عدد من جهات التمويل الدولية لعمل الدراسات الحقلية التفصيلية لتلك المواقع، كما يتم التفاوض مع المحافظتين ووزارة الإسكان لمعرفة أقرب المحطات التى يمكن استخدام المياه الخاصة بها، بالإضافة إلى كميات المياه المطلوبة لتوليد تلك القدرات.

وأضافت: جار دراسة إمكانية إنشاء محطات معالجة لاستخدام المياه التى سيتم التوليد بها نظراً لانها ستحتاج لكمية ضخمة من المياه.

ولفتت إلى أن المشروعات ستساهم فى تدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة وستستخدم لتخزين الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة وبالتالى تحسين اعتمادية هذه المصادر فى الإمداد بالطاقة الكهربائية، وسيتم استعمال المياه المعالجة ثلاثياً والناتجة من محطة مياه الصرف الصحى بالمحافظتين فى تشغيل التوربينات.

وأوضحت أن المسافة ما بين الخزان العلوى والسفلى فى المحطة التى سيتم إنشاؤها فى شمال الاقصر ستصل لنحو 355 مترا ويبلغ طول المسار بين الخزانين 2400 متر، فيما يسجل إجمالى المسافة فى المحطة الثانية فى قنا 340 مترا اعلى سطح الأرض، وطول المسار بين الخزانين نحو 2150 مترا.

وأضافت المصادر أن الوزارة تدرس تنفيذ المشروع بنظام BOO، البناء والتشغيل والتملك، ليقوم المستثمر بتدبير تمويل المشروع، نظراً لضخامة الاستثمارات المطلوبة وعدم تحميل الدولة أى أعباء تمويلية جديدة، موضحة أن مدة تنفيذ المشروعات تصل لنحو 7 سنوات لأنها طويلة الأجل.

وتمتلك مصر 6 محطات مائية يصل إجمالى قدرتها لنحو 2840 ميجاوات أبرزها السد العالى، بقدرة اسمية 2100 ميجاوات، وتمثل الطاقة المائية نحو %8 من إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية.