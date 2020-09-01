«الكهرباء» تخصص 30 مليون جنيه لتحويل كابلات هوائية لأرضية بشمال القاهرة

قررت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تخصيص نحو 30 مليون جنيه لتغيير الكابلات الهوائية إلى أخرى أرضية خلال العام المالى الجارى 2021-2020.

كشف المهندس حسام الدين عفيفى رئيس الشركة، أن جزءا من المبالغ المخصصة لتغيير الكابلات سيتم تمويلها من وزارة التخطيط والآخر من وزارة الكهرباء، لتخفيف العبء عن كاهل الوزارتين وحتى لا تتحمل وزارة واحدة تلك التكلفة

وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أن الشركة انتهت من المسح الخاص ببعض الاماكن التابعه لها مثل المرج والتى تكتظ بالسكان وستستكمل المسح لكل المناطق التابعة لها، تمهيدا لتحويل مناطق أخرى من كابلات هوائية إلى أرضية، لافتا إلى مراعاة الأماكن الأكثر خطورة فالأقل.

كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت خلال 2017 عن خطة لنقل خطوط الضغط العالى للقضاء على أى مخاطر، وإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية، أو تغيير مسارها، وتتولى وزارة التخطيط تمويل تلك الخطة.

وتتضمن الخطة محورين، الأول تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية، بعد زحف الكتلة السكانية على مسارات الخطوط القائمة بالفعل، وتقوم شركات التوزيع بحصرها، والثانية اختيار الأماكن الأكثر خطورة أولاً.

ويتم تنفذ الخطة بالتعاون والتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية، مثل وزارات التخطيط، والمالية، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى المحافظات، وذلك ضمن خطة الشركة لتطوير وتحديث شبكاتها استعدادا لفصل الصيف، ورفع مستوى الخدمة بالمناطق التابعة لها.

يذكر ان مصادر بالوزارة اوضحت منذ أسابيع لـ«المال» أن اجمالى الاستثمارات التى ضختها الحكومة تصل إلى 1.7 مليار جنيه لتحويل خطوط وكابلات هوائية إلى أرضية خلال الأعوام المالية الثلاثة الماضية، وان إجمالى ما تم تنفيذه حتى الآن يصل إلى نحو 1600 كيلو متر كابلات وخطوط.

فى ذات السياق كشف مصدر مسئول، أن الشركة انتهت من تنفيذ (117) محول توزيع بسعة إجمالية (107500) كيلو فولت أمبير خلال النصف الاول من العام الجاري.

وأضاف المصدر انه تم أيضا تنفيذ 91 لوحة كهرباء بجهد 11 كيلو فولت ونحو (114) لوحة جهد منخفض فى القرى التابعه للشركة.

وتتبع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، «القابضة لكهرباء مصر»، وتخدم 5 ملايين مشترك، تنقسم إلى 4 قطاعات، تضم شمال، وشرق القاهرة، ومدينة القاهرة الجديدة، وجزءًا من محافظة القليوبية (مدينة العبور – الخانكة – شبرا الخيمة – القناطر – بهتيم).