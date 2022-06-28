«الكهرباء» تخصص 1.3 مليار جنيه موازنة لـ«جنوب القاهرة للتوزيع»

كشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة، أن إجمالى الموازنة الاستثمارية لـ«جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء»، إحدى كبرى شركاتها على مستوى الجمهورية، تصل إلى نحو 1.3 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل (2022 – 2023).

وأضافت – فى تصريحات لـ«المال» – أن موازنة الشركة فى العام المقبل قفزت بواقع 200 مليون جنيه مقارنة مع العام المالى الجارى (2021 – 2022) والذى ينتهى بنهاية يونيو الجارى.

وأوضحت أن ارتفاع الاستثمارات يرجع إلى استكمال تنفيذ مشروعات كبرى فى نطاق الشركة أبرزها تدشين مركزين لتوزيع الكهرباء بمنطقتى 6 أكتوبر و الدقى، تنفذهما شركة «شنايدر إليكتريك» الفرنسية ، ويستحوذان على نصيب الأسد من استثمارات «جنوب القاهرة» بأكثر من %70 من الموازنة.

وأشارت إلى أنه سيتم تمويل جزء من الموازنة الاستثمارية للشركة عبر قروض تحصل عليها، والجزء الأكبر من مواردها الذاتية.

وتدخل تلك المراكز ضمن خطط «الكهرباء» التى تستهدف إنشاء وتطوير 47 مركز تحكم كهرباء على مستوى الجمهورية، على 5 مراحل خلال 10 أعوام، بتكلفة استثمارية تصل إلى مليارى يورو، للتحول نحو الشبكات الذكية نتيجة قدرة التحكمات على المراقبة والتحكم فى مكونات الشبكة الكهربائية، مما يتيح سرعة التعامل مع المشكلات الطارئة، وتوفير بدائل تغذية للأماكن التى بها أعطال، وتقليل زمن العطل، وخفض زمن المناورة لتغيير الأحمال، وتقليل الفقد فى الشبكة.

فى السياق ذاته، قالت المصادر إن شركة جنوب القاهرة تستهدف زيادة عدد مشتركيها بواقع 100 ألف خلال العام المالى المقبل ضمن خطتها لتغطية الطلب على الطاقة للمشتركين الجدد فى ظل تلقى طلبات ضخمة لتركيب عدادات مسبقة الدفع خلال الشهور الماضية.

وأشارت إلى أن الشركة تمتلك عدادات كثيرة فى مخازنها مما يتيح لها إضافة عملاء جدد ويساهم فى زيادة إيراداتها خلال الفترة المقبلة، ومنع مزيد من الفقد فى شبكات التوزيع أو سرقات التيار الكهربائى. جدير بالذكر أن شركة جنوب القاهرة، هى إحدى الشركات التابعة للقابضة لكهرباء مصر، ويبلغ رأس مالها 694.5 مليون جنيه ، وﻋﺪﺩﻣﺸﺘﺮﻛيها 5.6 ﻣﻠﻴﻮﻥ،ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰﻧﺤﻮ 37 ﻣﻠﻴﻮﻥﻣﺸﺘﺮﻙﻋﻠﻰﻣﺴﺘﻮﻯﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، وﺗﻌﺪﻣﻦﻛﺒﺮىﺷﺮﻛﺎﺕﺗﻮﺯﻳﻊﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀﺍﻟﺘﺴﻊ،ﻭﺗﻐﻄﻰﻧﺤﻮ %15 ﻣﻦﻣﺴﺎحة الجمهورية، ويقع فى نطاقها أﺟﺰاﺀﻣﻦﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕﺍﻟﺠﻴﺰﺓﻭﺍﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔﻭﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ