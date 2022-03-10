الكهرباء : تخريج 8481 متدربا إفريقيا على صيانة وتشغيل المحطات

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من قيادات القطاع إحتفالية تخريج عدد 64 متدرباً من دول السودان، جنوب السودان، جيبوتى، بوروندي، الصومال، أوغندا. وتم التدريب فى خمسة برامج تدريبية تحت عنوان "إدارة الطاقة"، "الادارة الفعالة لمحطات توليد…

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من قيادات القطاع إحتفالية تخريج عدد 64 متدرباً من دول السودان، جنوب السودان، جيبوتى، بوروندي، الصومال، أوغندا.

وتم التدريب فى خمسة برامج تدريبية تحت عنوان “إدارة الطاقة”، “الادارة الفعالة لمحطات توليد الكهرباء” ، “تشغيل وصيانة محطات كهرباء الديزل”، “تشغيل وصيانة المحطات الكهرومائية”، “تكنولوجيا الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة”. شاكر اثناء الاحتفال

ويأتي ذلك في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو تدعيم أواصر التعاون مع كافة الدول الإفريقية، يُولي قطاع الكهرباء والطاقة اهمية خاصة ببناء وإعداد الكوادر البشرية بالدول الافريقية.

وتُعد هذه البرامج احد الانشطة الجارى تنفيذها فى إطار مشروع التعاون مع الدول الأفريقية الذى يتبناه القطاع لبناء القدرات البشرية بالقارة الافريقية وخاصة دول حوض النيل والقرن الافريقي حيث يتم تنفيذ برامج تدريبيية فى مجالات الكهرباء المتعددة من خلال أكثر من 20 مركز تدريبي فى مصر وإيفاد خبراء مصريين لتلك الدول.

وألقي شاكر أثناء االإحتفالية أكد أن مصر تعتز بجذورها الأفريقية وتدرك جيداً التحديات المشتركة التي تواجه القارة، معرباً عن حرص مصر الدائم على العمل المشترك مع دول القارة الأفريقية من أجل تحقيق الخطط الطموحة والحق الشرعى لكافة دول القارة للتمتع بالسلام، الاستقرار، الرخاء والتنمية المستدامة.

وأشار شاكر إلى أن قطاع الكهرباء المصري يمتلك خبرات كبيرة في جميع مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة تمكنه من تقديم المشورة والدعم الفنى ونقل الخبرات للأشقاء في الدول الأفريقية، معرباً عن امتنانه بالتعاون المتميز والمثمر بين مصر وعدد من الدول الإفريقية في بناء القدرات البشرية.

واضاف نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لعدد 8481 متدرب إفريقي وإيفاد حوالى 39 خبير مصرى من القطاع لعدد من الدول الافريقية ( السودان ، رواندا ،تنزانيا ، بوروندى ، الصومال ، اريتريا ، والكونغو الديمقراطية) لنقل الخبرات لهذه الدول وتقديم الدعم الفنى ومساعدة هذه الدول فى إعداد خططتها الوطنية.

وفي نهاية كلمته أكد الدكتور شاكر ان قطاع الكهرباء سيستمر فى تقديم المنح التدريبية، والدعم الفنى وإيفاد الخبراء للدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف، من خلال التعاون فى مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية.

وأعرب المتدربون عن تقديرهم وعرفانهم لمصر شعباً وقيادة والدور المتميز والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المصرى لاشقائه من الدول الافريقية مؤكدين على جودة المحتوي التدريبي وكفاءة المدربين المصريين.

وأشاد المتدربون بما شاهدوه من تطور غير مسبوق للشركات المصرية في مجال تصنيع المهمات الكهربائية وانبهارهم بالاماكن الاثارية في كل من القاهرة والاسكندرية واسوان وشعورهم بالطمأنينة في بلدهم الثاني مصر مؤكدين على أنهم سيعملون على نقل الخبرة التى اكتسبوها من مصر خلال تلك الفترة إلى بلادهم.

جدير بالذكر أن الدورات التدريبية التى قدمتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لعدد 8481 متدرب افريقى تضمنت عدد من الدورات على شكل منح تحملت الوزارة بها كافة نفقات التدريب والاقامة وتذاكر الطيران والزيارات الميدانية

من خلال مشروع التعاون مع الدول الافريقية بلغت حوالى 164 برنامج تدريبى و4 ورش عمل لتدريب 2501 متدرب (من 26 دولة افريقية) فى مجالات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة.