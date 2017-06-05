الكهرباء تخاطب الإسكان لإنشاء نادٍ بالعاصمة الإدارية

عمر سالمقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء إن الوزارة بصدد مخاطبة وزارة الاسكان لتخصيص الارض اللازمة لإنشاء ناد يضم جميع شركات وهيئات الطاقة الكهربائية التابعة للوزارة علي غرار الأندية الكبرى، فى العاصمة الجديدة.جاءت تصريحات شاكر خلال تسليمه كأس البطولة الرمضانية الاول والتي أقيمت بنادي كهرباء



عمر سالم

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء إن الوزارة بصدد مخاطبة وزارة الاسكان لتخصيص الارض اللازمة لإنشاء ناد يضم جميع شركات وهيئات الطاقة الكهربائية التابعة للوزارة علي غرار الأندية الكبرى، فى العاصمة الجديدة.

جاءت تصريحات شاكر خلال تسليمه كأس البطولة الرمضانية الاول والتي أقيمت بنادي كهرباء روض الفرج فاز بها فريق شركة القاهرة للإنتاج بالمركز الأول بعد تغلبه علي شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وأعلن الوزير أنه ستتم اقامة بطولة شركات الكهرباء الرمضانية في العام المقبل بنادي كهرباء الاسماعلية التابع لشركة توزيع كهرباء القناة .

شارك فى مراسم تسليم الكأس المهندس اسامة عسران نائب وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة ومحاسب عبد المحسن خلف نائب رئيس الشركة القابضة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة والمهندس الحسيني الفار ورؤساء شركات الكهرباء ،والدكتورعادل نظمى رئيس النقابة العامة للمرافق.