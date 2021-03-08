«الكهرباء» تحول 37 ألف كيلومتر كابلات هوائية لأرضية بسوهاج

انتهت وزارة الكهرباء والطاقة من تحويل نحو 37 ألف كيلومتر كابلات هوائية لأخرى أرضية، بتكلفة تصل لنحو 45 مليون جنيه بمحافظة سوهاج.

وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة لـ«المال»، أن تلك المشروعات تم تنفيذها فى الفترة من منتصف 2017 وحتى نهاية 2020، بواقع نحو 3 سنوات ونصف، ضمن خطط تطوير شبكات المحافظات، عبر 108 عمليات لتغيير تلك الكابلات.

وأضافت المصادر أن تنفيذ تلك المشروعات تم عبر مهندسى الوزارة، وبالتعاون مع الشركات المحلية، واقتصرت المشروعات على الشركات المصرية فقط، وتم تدبير التمويلات من وزارة التخطيط.

وتستحوذ محافظات الدلتا والصعيد على نصيب الأسد فى مشروعات الكهرباء، التى تتضمن تغيير الكابلات، خاصة أن شبكاتها تمتد على مساحات شاسعة، وتحتاج إلى بنية تحتية كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وكانت «الكهرباء» أعلنت عن خطة بنقل خطوط الضغط العالى للقضاء على أى مخاطر، وإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية، أو تغيير مسارها، وتتولى وزارة التخطيط تمويل تلك الخطة.

وتتركز أعمال المشروع فى الكتل السكانية التى يقام عليها أبراج الضغط العالى والمتوسط، ويجرى التنسيق مع المحليات والجهات الأخرى ذات الصلة.

وفى ذات السياق، كشفت المصادر عن أن شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء نجحت فى تطوير الشبكات الكهربائية فى نحو 28 قرية، ضمن مبادرة حياة كريمة بمحافظة سوهاج، على أن تستكمل تطوير باقى الشركات تباعًا طبقًا للمخطط الخاص بها.

وتقع محافظة سوهاج ضمن نطاق شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، التى تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتقوم بتوفير وتوزيع الطاقة للمستهلكين، وطباعة وتحصيل الفواتير، وتركيب عدادات الاستهلاك، ويصل عدد مشتركيها إلى 3.3 مليون مشترك، وتغطى 4 محافظات: هى أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، بإجمالى أحمال يبلغ 2400 ميجاوات.