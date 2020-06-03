«الكهرباء» تحول (31 كم) كابلات هوائية لأرضية بمحافظة سوهاج

انتهت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء من تحويل (31 كلم) كابلات هوائية إلى أرضية ضمن خطة الشركة لمنع أى انقطاعات ولتحديث شبكاتها بمحافظة سوهاج.

علمت «المال» من مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء، أن إجمالى تكلفة تغيير تلك الكابلات بأرضية بلغت 30 مليون جنيه، وتم تنفيذها عبر 31 عملية، خلال الفترة من يوليو 2017، حتى نهاية مارس 2020.

أشار مصدر مسئول بالوزارة إلى أنه تم تمويل تلك العمليات من خلال وزارة التخطيط فى السنوات الماضية، موضحًا أن سوهاج تقع فى نطاق شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء .

أضاف أن الشركة تجرى حاليا مسحاً لكل المحافظات التابعة لها، تمهيدا لتحويل مناطق أخرى من كابلات هوائية إلى أرضية، لافتا إلى مراعاة الأماكن الأكثر خطورة فالأقل.

كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت عن خطة لنقل خطوط الضغط العالى للقضاء على أى مخاطر، وإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية، أو تغيير مسارها، وتتولى وزارة التخطيط تمويل تلك الخطة.

تتضمن الخطة محورين، الأول تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية، بعد زحف الكتلة السكانية على مسارات الخطوط القائمة بالفعل، وتقوم شركات التوزيع بحصرها، والثانية اختيار الأماكن الأكثر خطورة أولاً.

يتم تنفذ الخطة بالتعاون والتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية، مثل وزارات التخطيط، والمالية، والتنمية المحلية، بالإضافة للمحافظين، ضمن خطة الشركة لتطوير وتحديث شبكاتها استعدادا لفصل الصيف، ورفع مستوى الخدمة بالمناطق التابعة لها.

مصدر: تركيب 9000 محول بقدرات مختلفه و9500 عمود منخفض الجهد

أوضح المصدر أن شركة مصر العليا انتهت من تركيب محولات بقدرات مختلفة بنحو 9000 محول بمختلف مناطق محافظة سوهاج، لرفع كفاءة تلك المناطق ولخفض الفقد فى الشبكات ولمنع انقطاعات التيار الكهربائي.

لفت إلى أنه تم تركيب نحو 9500 عمود كهرباء جهد منخفض بمختلف المناطق مع استبدال بعض الأعمدة المتهالكة بأخرى جديدة منها لسقوطها نتيحة العوامل الجوية خلال الفترة المقبلة.

تسعى الشركة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.

تتبع شركة «مصر العليا» القابضة لكهرباء مصر، وتقوم بتوفير وتوزيع الطاقة للمستهلكين، وطباعة وتحصيل الفواتير، وتركيب عدادات الاستهلاك، ويصل عدد مشتركيها إلى 3.2 مليون مشترك، وتغطى 4 محافظات، (أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج) بإجمالى أحمال يبلغ 2400 ميجاوات.