الكهرباء: تحصيل 21.2 مليون جنيه مخالفات وسرقة تيار بالإسماعيلية خلال 9 شهور

في الفترة من يوليو 2019 وحتى نهاية مارس الماضي.

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن إجمالي مخالفات وسرقات التيار بمحافظة الإسماعيلية خلال 9 أشهر بلغ نحو 21.2 مليون جنيه في الفترة من يوليو 2019 وحتى نهاية مارس الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها ، أنه فيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار فقد تم تحرير (4356) محضر بقيمة تصل إلى حوالي 6.2 مليون جنيه وبلغ عدد المحاضر التى تم تحريرها من خلال شرطة الكهرباء (22333) بقيمة تبلغ حوالى 15 مليون جنيه.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على جهود الوزارة وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك.

وتقوم الوزارة وشركاتها باتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا بين العاملين وفي التعامل مع الجمهور مع تفعيل الآليات الإلكترونية المختلفة.

وأضافت انه فى نطاق قطاع الاسماعيلية والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (581623) مشترك ونجحت الشركة فى تحقيق عدد من الإنجازات وذلك حتي 31/3/2020 متضمنة تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية في هذا القطاع وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة على النحو التالى :

تم إحلال وتجديدعدد من المهمات بالخطة الطموحة من عام 2017 حتى تاريخه متضمنة عدد متر325كم موصلات جهد منخفض – 32233كجم موصلات جهد متوسط –6724متر كابلات جهد منخفض 16904متر كابلات جهد متوسط –1262عامود جهد منخفض.

كما قامت شركة القناة الواقع في نطاقها المحافظة بإحلال وتجديد 379 عامود جهد متوسط –17محول قدرات مختلفة –7 أكشاك كاملة بالمحول – 4 اكشاك فارغة – 5موزعات حلقية – 14 صندوق توزيع جهد منخفض – 4 سكينة ثلاثية بتكلفة 30.6 مليون جنيه.

جدير بالذكر أنه تم تطويرجميع الهندسات بقطاع الإسماعيلية والتي يبلغ عددها 14 هندسة وهي هندسة مدينة الإسماعيلية، مركز ابو صوير، مركز القصاصين، مركز التل الكبير، مركز القنطرة غرب، مركز القنطرة شرق، مركزفايد، والقرى والعزب التابعة لهذه المراكز.​

