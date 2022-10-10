الكهرباء : تحصيل 150 مليون جنيه سرقات تيار خلال شهرين بنطاق جنوب القاهرة

نجحت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء في تحصيل 150 مليون جنيه قيمة مخالفات وسرقات تيار خلال شهرين في الفترة من 1 يوليو الماضي وحتى نهاية أغسطس الماضي عن طريق شرطة الكهرباء وموظفي الضبطية القضائية.

يأتي ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة مع شركة جنوب القاهرة للكهرباء ، في إطار المتابعة الدورية لخطط التطوير بشركات الكهرباء ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ، وفى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على جميع أنحاء الجمهورية.

وزير الكهرباء والطاقة

وفيما يتعلق بأعمال الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء خلال الفترة من 1/7/2022 حتى 31/8/2022 بلغ إجمالي محاضر سرقات التيار التى تم تحريرها من خلال الضبطية القضائية حوالى 28471 محضرا بقيمة تبلغ حوالى 35 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي محاضر سرقات التيار التى تم تحريرها من خلال شرطة الكهرباء حوالى 103694 محضرا بقيمة تبلغ حوالى 115 مليون جنيه.

وحول مراكز خدمة العملاء يبلغ إجمالى عدد مراكز خدمة العملاء (32) مركزا تستهدف المرحلة الأولى للتطوير عدد (14 ) مركز جارى تطوير عدد(4) مراكز ، ومن المستهدف تطوير عدد (10) حتى 30/6/2023

التنسيق مع الشركة المصرية للنقل وهيئة المجتمعات العمرانية بشأن محطات المحولات المطلوب إنشاؤها.

وأضاف وزير الكهرباء في بيان اليوم، أن قيمة ما تم استثماره من خلال الخطة الاستثمارية حتى 30/9/2022 بلغ حوالى أكثر من 352 مليون جنيه فى مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعات ، مشروعات تأهيل الشبكة للعدادات الذكية ) ، والتحكمات الآلية.

وتأتي تلك الاجتماعات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لزيادة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية ، وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.

ويقع في نطاق شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والتى تخدم فى نطاقها الجغـــرافى محافظتى القاهرة والجيزة ويبلغ عـــــدد المشـــتــركين بها حوالى 6,3 مليون مشترك منهم 4,56 مليون مشترك عدادات عادية ، و1,68 مليون مشترك عدادات مسبقة الدفع، 7,44 ألف مشترك عدادات ذكية ويبلغ عــدد قطاعات الشبكات 8 قطاعات وعدد قطاعات التحكمات 3 قطاعات.