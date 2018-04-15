الكهرباء تحسم سعر شراء الطاقة من فحم النويس الإماراتية

عمر سالم:تتعاقد الشركة القابضة للكهرباء، يونيو المقبل، بشكل نهائى، مع شركة النويس الإماراتية، على إنشاء محطة كهرباء تعمل بالفحم بمنطقة عيون موسى، بعد حسم المفاوضات حول سعر شراء الطاقة المنتجة من جانب الحكومة.وقال مسئول رفيع المستوى بالشركة القابضة للكهرباء –رفض ذكر اسمه- إن المفاوضات أ

عمر سالم:

تتعاقد الشركة القابضة للكهرباء، يونيو المقبل، بشكل نهائى، مع شركة النويس الإماراتية، على إنشاء محطة كهرباء تعمل بالفحم بمنطقة عيون موسى، بعد حسم المفاوضات حول سعر شراء الطاقة المنتجة من جانب الحكومة.

وقال مسئول رفيع المستوى بالشركة القابضة للكهرباء –رفض ذكر اسمه- إن المفاوضات أوشكت على الانتهاء، بتحديد سعر شراء الكيلووات / ساعة، بنحو 4.5 سنت، مقابل 5.8 سنت، عرضتها «النويس»، فى نوفمبر الماضي.

وتنفذ الشركة الإماراتية المشروع مقابل قيام وزارة الكهرباء بشراء الطاقة المنتَجة، وكان مجلس الوزراء قد وافق على إنشاء محطة كهرباء حرارية تعمل بالفحم، بقدرة إجمالية تصل إلى 2650 ميجاوات، وتنتج 4500 متر مكعب مياه صالحة للشرب، بتكنولوجيا «الضغوط فوق الحرجة.

وأشار المسئول الى أنه تم الاتفاق على تقليل سعر الشراء مقابل امتيازات، رفض الإفصاح عنها حالياً.

وذكر أن المستثمر سيقوم باستيراد وتخزين الفحم وتجهيز منشآت لاستقباله، وفقاً للمعايير الأوروبية، فى هذا الشأن.

فى سياق أخر كشف المسئول أن «القابضة للكهرباء» قاربت على إنهاء تحليل 3 عروض عالمية، تقدمت للمنافسة على محطة فحم الحمراوين، التى تصل قدرتها لنحو 6000 ميجاوات.

وتضم التحالفات «ميتسوبيشى –أوراسكوم -السويدى» الأقل سعراً، بنحو 4.5 سنت، للكيلووات /ساعة، وتحالف «شنغهاى إليكتريك- حسن علام» الذى عرض 5.4 سنت، وتحالف آخر يقوده «جنرال إليكتريك» قام بعرض 7 سنتات.