الكهرباء تحذر المواطنين من لمس الأعمدة والأسلاك بسبب حالة الطقس

حذرت وزارة الكهرباء والطاقة كافة المواطنين من الاقتراب من كافة المهمات الكهربائية والاعمدة والاسلاك بشكل عام نتيجة حالة الطقس اليوم وهطول الأمطار التى ضربت عدد من المحافظات.

ايمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء

قال الدكتور ايمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء ، في تصريحات ل المال ، انه ينبغي على الجميع عدم الاقتراب نهائيا من اى مهمات كهربائيا منعا لاي لوقوع اى حوادث صعق بالتيار الكهربائي.

وأضاف حمزة انه يجب على الجميع التنبيه على الاطفال عدم لمس الاعمدة الكهربائية عند هطول الامطار منعا لحدوث اى اصابات او حالة وفاة



وتؤكد وزارة الكهرباء والطاقة على المواطنين عدم الاقتراب من المهمات الكهربائية خاصة أثناء الأمطار الشديدة ، والاتصال سريعا على رقم “121” لتلقى أي شكاوى على مدى 24 ساعة، مؤكدا أن فرق الطوارئ والصيانة بكل الشركات التابعة للقطاع تتابع باستمرار جميع الشكاوى والأعطال، ويتم على الفور اتخاذ كل التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى.

وشهدت حالة الطقس عدم استقرار على مدار اليوم مع هطول امطار بشكل ملحوظ في اغلب مناطق القاهرة الكبري والمحافظات، وفق بيان الوزارة.

وأكد حمزة على ان الوزارة لا تقوم بفصل التيار الا في حالة الضرورة ببعض الاماكن التى قد تغمرها مياه الامطار منعا لاصابة المواطنين بالصعق بالتيار الكهربائي.