الكهرباء تحدد تعريفة شراء طاقة المخلفات بين 130 و160 قرشا

عمر سالم: تدرس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تحديد قيمة تعريفة شراء الطاقة الكهربائية المنتجة من المخلفات الزراعية والقمامة، تمهيدا للإعلان عنها للمستثمرين قبل نهاية يناير الجارى، بعد مناقشة بعض البنود المنظمة لها. قالت مصادر لـ«المال»، إن وزارة الكهرباء حددت بالتعاون مع «البي

عمر سالم:

تدرس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تحديد قيمة تعريفة شراء الطاقة الكهربائية المنتجة من المخلفات الزراعية والقمامة، تمهيدا للإعلان عنها للمستثمرين قبل نهاية يناير الجارى، بعد مناقشة بعض البنود المنظمة لها.

قالت مصادر لـ«المال»، إن وزارة الكهرباء حددت بالتعاون مع «البيئة»، سعر شراء الطاقة بواقع 130 قرشا للكيلو وات للطاقة المنتجة من المخلفات الزراعية، و160 قرشا للمنتجة من القمامة.

وأضافت المصادر أن مناقشات تتم حاليا بين وزراتى الكهرباء والمالية، حول إمكانية تحمل الأولى نحو جنيه واحد فقط عن كل كيلو وات، على أن تتحمل الأخيرة باقى تكلفة الشراء.

وبدأت مصر التفكير فى توليد الطاقة عبر المخلفات خلال 2015، وتعاقدت الحكومة مع استشارى دولى لدراسة الأمر وتحديد تعريفة الشراء، وأعلنت سعرا استرشاديا للشراء بواقع 121 قرشا خلال 2016، وهو ما اعترض عليه المستثمرون وقتها.

وتستهدف وزارة الكهرباء أن تصل نسبة طاقة المخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة بمزيج الطاقة المصرى إلى %55 بحلول 2050، كما تستهدف إنشاء 10 مصانع لتوليد الكهرباء من القمامة بتكلفة قدرها 10 مليارات دولار.

وأكدت المصادر أنه سيكون هناك جزء من التعريفة مربوطا بالدولار، ليتجنب المستثمر المخاطر الخاصة بسعر صرف العملة مستقبلا، وسيتم شراء الطاقة من المشروع لفترة لا تقل عن 20 عاما.

واعتبر ﺣﺎﺗﻢ ﺍﻟﺠﻤﻞ ﺭﺋﻴﺲ شركة «Empower» ‏ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ، تعريفة الشراء المحددة مرضية لغالبية المستثمرين العاملين فى المجال.

وأضاف أن المستثمرين كانوا قد طالبوا بتعريفة لا تقل عن 135 قرشا لكل كيلووات من الطاقة المنتجة من المخلفات الزراعية ونحو 175 قرشا للطاقة المنتجة من مخلفات القمامة، وهو ما اعتبرته وزارة الكهرباء سعرا مرتفعا مقارنة بالطاقات الأخرى.

وأعلنت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ «Empower» مؤخراً عن التزامها زياﺩﺓ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠية ﺇﻟﻰ 225 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﺑﻬﺪﻑ ﺇﻧﺘﺎﺝ 51 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ﺣﺘﻰ 2022، ويعمل فى مجال إنتاج الطاقة من المخلفات حاليا أكثر من 10 شركات من بينها شركة بيراميدز وجرين باور وEmpower.