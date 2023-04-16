«الكهرباء» تحتفل بتدريب 20 مهندسا تنزانيا من «هيئة الريف»

أقامت وزارة الكهرباء والطاقة احتفالية لانتهاء البرنامج التدريبى لعدد (20) متدربا من هيئة كهرباء الريف بدولة تنزانيا تحت بعنوان “تخطيط وتصميم شبكات التوزيع وإدارة العقود والمشروعات” بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وعدد من قيادات القطاع.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو تدعيم أواصر التعاون مع كل الدول الإفريقية، يُولي قطاع الكهرباء والطاقة أهمية خاصة ببناء وإعداد الكوادر البشرية بالدول الإفريقية.

وتعد هذه الدفعة هى المجموعة الأولى ضمن البرامج التدريبية التى تم إعدادها فى إطار التعاون بين الطرفين لبناء القدرات والذى سيستمر خلال الأشهر القادمة لاستكمال تدريب باقى المجموعات.

وأعرب المتدربون عن تقديرهم وعرفانهم لمصر شعباً وقيادة والدور المتميز والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المصرى لاشقائه من الدول الإفريقية.

كما حرصوا علي تقديم الشكر والإشادة بحفاوة الاستقبال وجودة المحتوي التدريبي وكفاءة المدربين المصريين وما شاهدوه من تطور غير مسبوق وانبهارهم بالأماكن الأثرية وشعورهم بالطمأنينة في بلدهم الثاني مصر مؤكدين أنهم سيعملون على نقل الخبرة التى اكتسبوها من مصر خلال تلك الفترة إلى بلادهم.

وقد نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لعدد 8738 متدربا من أفريقيا ويستمر القطاع فى نقل الخبرات التى يمتلكها للأشقاء الأفارقة وتقديم الدعم الفنى ومساعدة هذه الدول فى إعداد خططتها الوطنية، خاصة فى مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية.