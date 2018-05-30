الكهرباء تحتفل بتخرج 32 مهندسا في دورات تصميم أنظمة الطاقة الشمسية

عمر سالمحضر الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، نيابة عن الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حفل توزيع شهادات إتمام الدورة التدريبية.وعقد برنامج تدريبي لمهندسي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مجال تصميم ومحاكاة أنظمة الطاقة الشمسية لعدة دورات متت

عمر سالم

حضر الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، نيابة عن الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حفل توزيع شهادات إتمام الدورة التدريبية.

وعقد برنامج تدريبي لمهندسي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مجال تصميم ومحاكاة أنظمة الطاقة الشمسية لعدة دورات متتالية وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الألمانية للطاقة المتجددة (RENAC) والشريك المصرى المعتمد Oosis Renewable Energy، وشملت تلك الدورات التعريف بمكونات وتصميم واقتصاديات أنظمة الطاقة الشمسية الضوئية، بالإضافة إلى التطبيقات العملية لتلك الأنظمة،

واجتاز 32 مهندسًا ومهندسة من الشركة القابضة وشركات التوزيع وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عدد الساعات المعتمدة لحصولهم على أرقى مستوى دولى للتدريب بالتعاون مع الخبرة الألمانية.

وأعرب المتدربون عن تقديرهم للدور المتميز والجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة في إعداد وتنظيم الدورات التدريبية لتحقيق الاستفادة القصوى منها.