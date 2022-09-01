«الكهرباء» تجهز لطرح 6 قطع أراض على شركات محلية وعالمية لتدشين «محطات شمسية»

تخطط وزارة الكهرباء لطرح 6 قطع أراض على الشركات العالمية والمحلية لتدشين مشروعات طاقة شمسية فى محافظة أسوان باستثمارات تتجاوز 5 مليارات جنيه.

وكشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء، فى تصريحات، لـ«المال»، أن القطع الست مملوكة لهيئة الطاقة المتجددة، وستُطرح فى الربع الأخير من العام الحالى، لإقامة 6 محطات شمسية بنظام الخلايا الفوتو فلطية «PV»، والتى تحول أشعة الشمس إلى كهرباء، بقدرات إجمالية 300 ميجاوات.

مصادر: تخصيص المساحات مقابل نسبة من الإنتاج.. و«المصرية» تشترى الطاقة

وأضافت المصادر أن المساحة المبدئية للأراضى تصل إلى 6 آلاف متر مربع، بواقع ألف متر لكل محطة، وسيتم تخصيصها، مقابل نسبة من الطاقة المنتَجة سنويًّا أو ما يعادلها قيمة مالية، لافتة إلى أن المشروعات سيتم تنفيذها وتمويلها عبر مستثمري القطاع الخاص.

وقالت إن المشروعات من الممكن أن تكون بنظام «BOO» البناء والتشغيل والتملك، على أن تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من المشروع لمدة 25 عامًا.

وأكدت المصادر أن المستثمر سيلتزم بربط المحطات بالشبكة القومية متحملًا التكلفة، كما أن هناك شبكات تم تدشينها على مدار السنوات الماضية، مما يرفع الطاقات النظيفة.

وارتفع إنتاج مصر من الطاقة المنتجة عبر مشروعات الرياح والشمس لنحو 10.219 جيجاوات ساعة خلال العام المالى المنتهى 2022-2021.

وينقسم الإنتاج إلى مشروعات طاقة الرياح، والتى سجلت حوالى 5737 جيجاوات ساعة، فيما بلغت الكميات المولدة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة 4393 جيجاوات ساعة، بالإضافة إلى نحو 88 جيجاوات ساعة من مشروعات الوقود الحيوى.

وتسعى مصر للوصول بإجمالى الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة خلال 2023 إلى 10 آلاف ميجاوات، عبر عدد من المشروعات الجاري تدشينها،

فيما يصل إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء لنحو 60 ألف ميجاوات تضم كل مصادر إنتاج الطاقة.