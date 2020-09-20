طاقة

«الكهرباء» تتلقي 700 ألف طلب للتحول من الممارسة إلى العدادات الكودية

أكدت الوزارة على استمرار تلقى المنصة لطلبات التحول
عمر سالم 6:36 م, الأحد, 20 سبتمبر 20 6:36 م, الأحد, 20 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة تلقيها 700 ألف طلب للتحول من نظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية في الفترة من بداية يوليو الماضي، حتي 20 سبتمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه استمرارا للمتابعة الدورية لعمل للمنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء، التى أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة  فى أول يوليو الماضي، تلقى محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريراً يوضح الإحصاءات الى تلقتها المنصة الإلكترونية، الذي أوضح التالي:

عداد كودي

تستقبل المنصة حوالى 60 ألف زائر يومياً من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة 

اقرأ أيضا  إيجاس : توقيع 6 اتفاقيات بترولية جديدة باستثمارات قيمتها 731 مليون دولار

تلقت المنصة حتى الآن حوالى 700  ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية، التى شملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع.

وتستقبل المنصة عددا كبيرا من الإستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة، من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.

استمرار التقدم للعدادات الكودية حتي نهاية سبتمبر

يذكر أن نظام الممارسة عبارة عن محضر يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية لأحد المواطنين غير المنطبق عليهم شروط تركيب العدادات نظرا لمخالفة بناء أو غيرها، فيتم وضع تقدير جزافى لاستهلاك المواطن من الطاقة مقابل مبلغ من المال شهريا سواء قام بالاستهلاك أو لا، وقامت الحكومة مطلع العام بإلغاء هذا النظام.

اقرأ أيضا  «الكهرباء» تضخ 25 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع قطاع المدن الجديدة بـ«القناة»

وأكد شاكر على ضرورة الإهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على استفسارات المواطنين وحل شكواهم .

وأضاف أن المنصة مستمرة في تلقي طلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى 30 سبتمبر 2020 .

كما أكدت الوزارة على استمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى العدادات الكودية حتى الموعد المحدد وهو ٣٠ سبتمبر المقبل ، فى إطار الإهتمام الذى توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

اقرأ أيضا  «ناتجاس» تفاوض 3 شركات للتوسع فى منظومة الدفع الإلكترونى

وتسمح القواعد الجديدة بتركيب العداد الكودى لحالات مخالفة لقواعد البناء، أبرزها العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، إضافة للمبانى التى تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والتى جاوزت متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والمبانى على الأراضى المملوكة للدولة، وأيضاً الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

الكهرباء تتلقي 570 ألف طلب للتحول من الممارسة الي العدادات الكودية

عمر سالم 11:02 ص, الثلاثاء, 25 أغسطس 20

«شمال القاهرة»: 34 ألف طلب للتحول من الممارسة إلى العدادات الكودية منذ يوليو الماضي

عمر سالم 10:30 م, الخميس, 20 أغسطس 20

خلال الأسبوع الأول.. «مصر الوسطى» للكهرباء تتلقى 4600 طلب لتركيب عدادات كودية

عمر سالم 11:03 ص, الأربعاء, 8 يوليو 20

«شمال الدلتا للتوزيع» تطرح مناقصة على الشركات المحلية لتوريد 100 ألف عداد كهرباء

عمر سالم 10:36 ص, الأحد, 5 يوليو 20

“الكهرباء” : 3800 طلب لتركيب العدادات الكودية و60 ألف زائر للمنصة الإلكترونية

عمر سالم 3:02 م, الخميس, 2 يوليو 20

فى حال فقدانه.. تعرف على خطوات استخراج كارت شحن عداد الكهرباء

عمر سالم 4:52 م, الأربعاء, 1 يوليو 20