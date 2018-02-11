الكهرباء تتلقى 2.9 مليون شكوى عبر الهاتف

عمر سالمقال المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة ، إنه تم تلقي نحو ٢.٩ مليون مكالمة على مستوي الجمهورية منذ تفعيل منظومة الشكاوي. وأضاف عسران للمال على هامش مؤتمر اطلاق خدمات السداد والتحصيل لخدمات الكهرباء ، انه تم تنويع طرق التواصل مع الجمهور لتلقي استفساراتهم وتقديم الخدمات لهم

عمر سالم

قال المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة ، إنه تم تلقي نحو ٢.٩ مليون مكالمة على مستوي الجمهورية منذ تفعيل منظومة الشكاوي.

وأضاف عسران للمال على هامش مؤتمر اطلاق خدمات السداد والتحصيل لخدمات الكهرباء ، انه تم تنويع طرق التواصل مع الجمهور لتلقي استفساراتهم وتقديم الخدمات لهم من خلال قنوات متعددة مما يلبي احتياجات العملاء المختلفة ويتيح لكل مواطن اختيار القناة الأنسب له وفقاً لظروفه وخلفيته المعرفية والتكنولوجية.

واشار الى ان المواطن يستطيع تقديم شكواه من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو تلقي شكاوى فواتير الكهرباء من خلال (تطبيق المحمول وSMS) أو مركز اتصال الخط الساخن 121 والذي يعمل (24 ساعة في اليوم.

واضاف عسران ان مركز الشكاوي قائم عليه إحدى الشركات المتخصصة في مصر من خارج قطاع الكهرباء تحقيقاً لمبدأ النزاهة والشفافية وإحالتها للإدارات المختصة بشركات توزيع الكهرباء وإبلاغ السادة مقدمى الشكاوى بنتيجة فحص الشكاوى. ومتابعة حلها وتقييم الخدمة المقدمة، ولقد بدأت هذه الخدمة منذ نهاية شهر أغسطس من العام الماضي.

وأوضح عسران أنه من المستهدف خلال المرحلة القادمة تطوير مركز تلقى البلاغات على الخط الساخن121 من مركز تلقى الشكاوى Call Center ليصبح مركز خدمة متكامل الكهرباءService Center لتقديم كافة البيانات والمعلومات وخدمات المشتركين من خلال الاتصال التليفوني.