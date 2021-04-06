طاقة

الكهرباء تتلقى 1.2 مليون طلب لتركيب عدادات كودية

شركات التوزيع تنفذ 260 ألف معاينة للوحدات السكنية
عمر سالم 9:44 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21 9:44 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21

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كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالى الطلبات التى تم تقديمها إلى الوزارة للتحول من الممارسة إلى العدادات الكودية بلغ نحو 1.2 مليون طلب بداية من يوليو وحتى نهاية مارس الماضى.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«المـال» أن شركات توزيع الكهرباء التسع قامت بعمل معاينات لنحو 260 ألف وحدة سكنية، تمهيدًا للبدء فى إجراءات التركيب، كما طرحت مناقصات لتوفير العدادات لتلك الوحدات، وجار ترسيتها.

وأشارت إلى أن تلك الطلبات ستسهم فى توفير الطاقة الكهربائية لنحو 2.4 مليون وحدة سكنية، لافتة إلى أنه سيتم توقف كل أعمال تركيب أو توصيل التيار الكهربائى لأى مبانٍ مخالفة بعد ذلك؛ لأنه تم إلغاء نظام الممارسة طبقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 1 يناير 2020.

وتسود حالة من الضبابية حول إمكانية مد فترة تلقى طلبات لما بعد مارس من عدمه، حيث إن مجلس الوزراء هو الجهة المنوط بها إتخاذ القرار، وانه حال مد فترة تلقى طلبات التصالح فى المبانى المخالفة، فإنه سيتم مد فترة تلقى طلبات تركيب العدادات.

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وأعلنت الوزارة عن مد فترة تلقى طلبات التحول من نظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية نحو 5 مرات فى الفترة من أغسطس وحتى نهاية مارس الماضى، حتى يتسنى للمواطنين والمشتركين إرسال الطلبات بعد إقبال كبير على التركيب خلال الفترة الحالية عبر المنصة الإلكترونية.

وأضافت المصادر أن الطلبات المقدمة جاءت فى الفترة من أول يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، لافتة إلى أن المنصة تستقبل حوالى 60 ألف زائر يوميًا، كما تستقبل عددًا كبيرًا من الاستفسارات، ويتم الرد عليها مباشرة، من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.

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وتابعت أنه ينبغى على كل أصحاب الممارسات الاستمرار فى سداد قيمتها لحين تركيب العداد، كما أن المنصة مستمرة فى تلقى طلبات التحول.

يذكر أن نظام الممارسة عبارة عن محضر تحرره شرطة الكهرباء، أو من خلال حق الضبطية القضائية، لأحد المواطنين غير المنطبق عليهم شروط تركيب العدادات؛ نظرًا لمخالفة بناء أو غيرها، ويتم وضع تقدير جزافى لاستهلاك المواطن من الطاقة، مقابل مبلغ من المال شهريًا، سواء قام بالاستهلاك أم لا.

وتسمح القواعد الجديدة بتركيب العداد الكودى لحالات مخالفة لقواعد البناء، أبرزها العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، إضافة إلى المبانى التى تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، وكذلك التى تم بناؤها على الأراضى المملوكة للدولة، والخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

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وأشارت المصادر إلى أن تركيب العداد الكودى لا يوفق الوضع المخالف للوحدة السكنية، وإنما يتم تركيبه لتحديد قيمة الاستهلاك للوحدات السكنية المخالفة وتحصيل حق الدولة من التيار الكهربى الذى تستهلكه، ويتم تحويله إلى عداد شرعى فى حالة التصالح مع الدولة وتوفيق الوضعية القانونية للعقار المخالف، أو إزالة العقار.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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