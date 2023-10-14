«الكهرباء» تتفق مع الزمالك لتأجيل سداد مستحقات على النادي بـ 9 ملايين جنيه

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الاتفاق على تأجيل سداد مستحقات شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لدى نادي الزمالك لما بعد انتخابات رئاسة النادي.

ويترشح على رئاسة نادي الزمالك خمس مرشحين هما، حسين لبيب، وفاروق جعفر، وماجد فاروق الحنبلي، وميرفت السيد أحمد، بالإضافة إلي عمر هريدي، كما من المقرر إجراء الانتخابات خلال 20 أكتوبر الجاري.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ “المال”، أنه بناء على الاجتماع الأخير بين شركة جنوب القاهرة الواقع في نطاقها النادي واللجنة المسئولة عن إدارة شئون النادي منذ أيام طلب النادي تأجيل السداد لحين انتخاب رئيس جديد وقد وافقت الشركة على ذلك.

وتوقعت المصادر إجراء اجتماع آخر خلال نوفمبر المقبل مع الإدارة الجديدة بعد إنتخابها لتحديد مصير المديونيات التى تقع على النادي بإجمالي تكلفة تقارب 9 ملايين جنيه ولم تسدد من أشهر طويلة وتتراكم بشكل مستمر.

وأضافت أنه من الممكن قيام شركة جنوب القاهرة بجدولة مستحقاتها لدى الزمالك لمدة معينة، على أن تسدد دفعة مقدمة من المديونيات، وتعمل على جدولة الباقى على أقساط يتم الاتفاق عليها في مرحلة لاحقة وحتي تستطيع الشركة الوفاء بإلتزاماتها.

يذكر أن شركة جنوب القاهرة للكهرباء قد وجهت إنذارات النادى أكثر من مرة بضرورة سداد المستحقات، ما يضعها فى مأزق نتيجة أن المسئولين بها لا يريدون، قطع التيار الكهربائى عن النادى الجماهيرى نظراً لمكانته التاريخية والرياضية.

وأوضحت المصادر أن شركة جنوب القاهرة للتوزيع تسعى لتحصيل مستحقاتها لدى الغير فى ظل تزايد أعبائها وثبات أسعار الكهرباء حتى نهاية العام الجاري، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الشهر الماضي، بالإضافة إلى تزايد قيمة المهمات الكهربائية الموردة لمشروعاتها من جانب الشركات.

يذكر أن كبرى الجهات المدينة لشركة جنوب القاهرة للكهرباء وشركات الكهرباء بشكل عام هى «القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى» نظراً للاستهلاك الضخم، ولأنها أحد القطاعات الإستراتيجية، مشيراً إلى أن هناك تأكيدا من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بضرورة تحصيل المستحقات والفواتير بشكل مستمر، كما يقوم بمتابعة دورية لذلك مع كافة الشركات.

وتتبع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء القابضة لكهرباء مصر ، ويقع في نطاقها محافظتا القاهرة والجيزة، ويبلغ عدد مشتركيها حوالى 6.3 مليون، منهم 4.56 مليون بعدادات عادية، و1.68 مليون بأخرى مسبقة الدفع، و7.44 ألف مشترك بعدادات ذكية.