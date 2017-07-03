الكهرباء تتصدي للموجة الحارة مع فائض 3400 ميجاوات

شاكر: صيانة 165 وحدة بتكلفة 4 مليارات جنيه عمر سالم أعلن الدكتور شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن نجاح القطاع فى التصدى للموجة الحارة التى تشهدها البلاد رغم زيادة استهلاك المواطنين وارتفاع الحمل الأقصى لأكثر من 30 ألف ميجاوات لأول مرة فى تاريخ الوزارة، ووجود فائض من الطاقة الكهربائية المول

شاكر: صيانة 165 وحدة بتكلفة 4 مليارات جنيه

عمر سالم

أعلن الدكتور شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن نجاح القطاع فى التصدى للموجة الحارة التى تشهدها البلاد رغم زيادة استهلاك المواطنين وارتفاع الحمل الأقصى لأكثر من 30 ألف ميجاوات لأول مرة فى تاريخ الوزارة، ووجود فائض من الطاقة الكهربائية المولدة يصل إلى حوالى 3400 ميجاوات لتلبية أية احتياجات.

كما أضاف أن القطاع نجح فى إضافة قدرات للشبكة القومية بحوالي 14081 ميجاوات، كما نجح فى تنفيذ استثمارات بحوالي 82,8 مليار جنيه منها حوالى 34,2 مليار جنيه تخص محطات الخطة العاجلة، ومشروعات سيمنس بمواقع (العاصمة الإدارية، البرلس، بنى سويف).

كما تم أيضا إجراء الصيانة والعمرات اللازمة لوحدات الطاقة الكهربائية طبقا للجداول الزمنية المحددة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكل قطاعات الدولة، حيث تم إجراء الصيانة لحوالى 165 وحدة بتكلفة تصل إلى حوالى 4 مليارات جنيه.

وأوضح شاكر أنه مازالت هناك تحديات يعمل القطاع حالياً على مجابهتها فى مجال شبكات النقل والتوزيع وتحسين جهود التغذية لكل المشتركين.

وأن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تسعى حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية للحصول على قرض محلى بمبلغ يصل إلى حوالى 18 مليار جنيه سيتم توجيهه لشبكات نقل الكهرباء لمعالجة كل المشاكل الحالية من خلال تطوير شبكات النقل خلال عامين، بالإضافة إلى ما يقرب من 19,5 مليار جنيه لتدعيم شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية خلال ثلاث سنوات، وذلك بهدف تحسين الأداء وتحقيق جودة الخدمة المقدمة لكل المشتركين.