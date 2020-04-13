«الكهرباء» تبدأ عقد الجمعيات العامة لشركاتها لاعتماد موازناتها

بدأت الشركة القابضة لكهرباء مصر ، اليوم الإثنين الموافق 13/4/2020 فعاليات انعقاد اجتماعات الجمعيات العامة لشركات الكهرباء التابعة ، برئاسة المهندس / جابر دسوقي مصطفي رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة ، ورئيس الجمعية العامة للشركات التابعة.

وأضافت الشركة في بيان لها ، أن الاجتماعات تأتي في إطار التطوير المستمر لأداء شركات الكهرباء التابعة والسعى المتواصل لرفعة وتقدم قطاع الكهرباء كأحد أهم القطاعات الاستراتيجية بجمهورية مصر العربية.

وتم عقد الجمعيات بحضور أعضاء الجمعية العامة لشركات الكهرباء والنصاب القانوني لمجالس ادارات الشركات التابعة وذلك لمناقشة واعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي 2020/2021 والتى تستمر حتى الخميس 16/4/2020 .

وقد انعقدت الجمعيات العامة لشركات القاهرة وغرب ووسط وشرق الدلتا لإنتاج الكهرباء والتى تم فيها مراعاة متطلبات السلامة والصحه المهنية في ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد.

وأضافت الشركة انه خلال الاجتماعات تم مناقشة الموازنة التخطيطية للشركات وتم التأكيد خلالها على ضرورة تحقيق الأهداف المعروضة بالموازنة والارتقاء بمستوى العمل بالشركات وتحسين معدلات الأداء.

كما أكد أعضاء الجمعية العامة ضرورة تنفيذ المشروعات الاستثمارية والإحلال والتجديد والصيانات طبقاً للجداول الزمنية المعتمدة مع التأكيد على اتخاذ جميع الإجرارات الضرورية للحفاظ على سلامة العاملين وذلك في اطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية وذلك بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته، كذلك تم التشديد على الإستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام .

كما تم التوجيه للشركات التابعة ببذل المزيد من الجهد لتحقيق الأهداف والتغلب على التحديات والمعوقات فى سبيل تطوير والرقي بأداء قطاع الكهرباء .