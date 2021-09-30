الكهرباء تبدأ تشغيل أول مركز تحكم آلي في القاهرة الجديدة

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مراسم التشغيل التجريبى لأول مركز آلي للتحكم في الكهرباء وتوزيع الطاقة بالقاهرة الجديدة اليوم.

وقامت شركة شنايدر إليكتريك العالمية بإنشائه بالإضافة إلى تطوير مركز خدمة العملاء بأحدث النظم التكنولوجية لصالح شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وذلك ضمن الخطة القومية لإنشاء وتطوير مراكز التحكم بشركات توزيع الكهرباء. صورة من الافتتاح

وأكد شاكر أنه بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في تأمين مصادر الطاقةِ الكهربائية خلال مرحلةٍ سابقة، فقد بذلت الحكومة المصرية جهوداً كبيرة لتخطي هذه الصعاب بالمثابرةِ والتحركِ الجادِّ على كافة المستويات وبمعاونةِ شركائِنا في التنمية، واستطعنا اعتماداً على الاستقرار السياسي، اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الكهرباء.

وكان من أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، حيث تمكن القطاع خلال السنوات القليلة الماضية من إضافة قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجاوات.

واضاف تعمل الوزارة إلى جانب العمل على رفع كفاءة الشبكات والتحول التدريجى من الشبكات التقليدية الى الشبكات الذكية وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات مما يتيح تفاعل بين المشغل والمستهلك من أجل إدارة الطلب على الطاقة.

كما تسعى الوزارة للاستفادة من جميع الإمكانيات المتاحة التي ستساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة المنظومة الكهربائية، كما قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإجراء العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة تحقق تأمين التغذية الكهربائية لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة.

وأضاف أنه فى الوقت نفسه تعمل مصر على تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية في الفترة من 2014 حتى الآن على مستوى الجمهورية.