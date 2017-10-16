الكهرباء تؤجل تلقى عروض 3 تحالفات عالمية لفحم الحمراوين

❏ مصادر: إرجاء التعاقد مع شركة قراءة العدادات حتى إنهاء التفاوض معهاعمر سالمأجلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تلقى العروض الفنية والمالية الخاصة بمحطة فحم الحمراوين من منتصف أكتوبر الجارى إلى نوفمبر المقبل.كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تصريحات لـ«المال»،

❏ مصادر: إرجاء التعاقد مع شركة قراءة العدادات حتى إنهاء التفاوض معها

عمر سالم

أجلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تلقى العروض الفنية والمالية الخاصة بمحطة فحم الحمراوين من منتصف أكتوبر الجارى إلى نوفمبر المقبل.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تصريحات لـ«المال»، أن تأجيل تلقى العروض جاء بناء على طلبات الشركات المتنافسة، والتى يصل عددها إلى ثلاثة تحالفات عالمية، وذلك لإتاحة الفرصة بشكل أكبر لدراسة العروض التى سيتم تقديمها من جانب التحالفات.

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر قد تلقت 3 عروض عالمية للمنافسة على مشروع إنشاء أول محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بمنطقة الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بقدرة 6000 ميجاوات، وتضم الشركات المتنافسة جنرال إليكتريك الأمريكية بعرض منفرد، وآخر من تحالف هيتاشى وميتسوبيشى اليابانيتين، والعرض الثالث تقدمت به شركات صينية.

وقالت المصادر إن الشركة القابضة للكهرباء طلبت مواصفات معينة للمشروع الذى سيتم إنشاؤه بحيث يتطابق مع المواصفات الأوروبية، إضافة إلى أن المشروع سيتم إنشاؤه بنظام EPC+finance والذى تقوم الشركة المنفذة من خلاله بإنشاء وتمويل المشروع وتسليمه للشركة القابضة على أن تقوم «الأخيرة» بعد ذلك بتسديد قيمة المشروع.

وأضافت أن تحليل العروض المتقدمة سيستغرق شهورًا بالتعاون مع الاستشارى الخاص بالمشروع، وهو مكتب تراكتبيل البلجيكى، خاصة أنه يعد الأول من نوعه، متوقعا أن يتم التوقيع مع الفائز قبل نهاية 2018، كما من المرتقب الانتهاء من المشروع بحلول عام 2025، ويتم تنفيذ المحطة ضمن الخطة الخمسية 2022 / 2027.

وتخطط وزارة الكهرباء لإنتاج 8000 ميجاوات من محطات تعمل بالفحم بحلول 2025، بجانب المشروع المزمع تنفيذه من جانب شركة النويس الإماراتية، كما تسعى للانتهاء من مراجعة التعاقد معها خلال العام الحالى، على أن يتم البدء فعليًّا فى التنفيذ منتصف العام المقبل، فى إطار الخطة التى تستهدف وزارة الكهرباء تنفيذها حتى 2035، وقامت الوزارة بتأجيل التعاقد مع الشركة التى ستقوم بقراءة العدادات من المنازل لنهاية العام الجارى.

وأوضحت المصادر أن تأجيل التعاقد مع الشركة يرجع لأسباب فنية ومالية فى بنود العقد التى سيتم توقيعه، كما أن المشروع يعد الأول من نوعه، ويستغرق وقتا أطول للمفاوضات والبنود.

وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، قد أعلن منتصف العام الجارى، أن الوزارة تسعى للتعاقد مع شركة بالتعاون مع جهة سيادية لقراءة العدادات الكهربائية للقضاء على الشكاوى من الفواتير، وتقدمت للمناقصة 4 شركات محلية منها شركة فالكون.