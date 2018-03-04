الكهرباء: الموجة الحارة ترفع الاستهلاك الليلة 200 ميجاوات

عمر سالمكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة، أن إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء المتوقع الليلة يصل إلى نحو 8800 ميجاوات، كما أن هناك ارتفاع فى الاستهلاك، الليلة، مقارنة بأمس.وأوضح المصدر أن الموجه الحارة رفعت استهلاك الكهرباء أمس واليوم، موضحا أن أعلى حمل للشبكة القومية، أمس، بلغ نحو 24.3 أ

عمر سالم

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة، أن إجمالى الفائض لإنتاج الكهرباء المتوقع الليلة يصل إلى نحو 8800 ميجاوات، كما أن هناك ارتفاع فى الاستهلاك، الليلة، مقارنة بأمس.

وأوضح المصدر أن الموجه الحارة رفعت استهلاك الكهرباء أمس واليوم، موضحا أن أعلى حمل للشبكة القومية، أمس، بلغ نحو 24.3 ألف ميجاوات خلال الساعة 7.30 مساء، فيما بلغ أقل استهلاك خلال الساعة 5 صباحًا.

وتوقّع المصدر أن يصل أعلى استهلاك الليلة لنحو 24.5 ألف ميجاوات، فيما يصل الإنتاج لنحو 33300 ألف ميجاوات، كما أنه لم يتم قطع التيار، أمس، ولن يتم قطعه اليوم.

وأشار إلى وجود ارتفاع بإنتاج الكهرباء الليلة بنحو 200 ميجاوات مقارنة بأمس والذي بلغ الإنتاج به 33 ألف ميجاوات.