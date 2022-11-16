الكهرباء : المفوضية الأوروبية تساهم بـ 35 مليون يورو لدعم محور الطاقة ضمن «NWAFE» للماء والغذاء

قام الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بتوقيع مذكرة تفاهم حول إستراتيجية الشراكة للهيدروجين الأخضر بين مصر والاتحاد الأوروبى، كما شهد توقيع خطاب اعتماد مساهمة المفوضية الأوروبية لدعم محور الطاقة ضمن برنامج “NWAFE” للماء والغذاء والطاقة بمبلغ يصل إلى أكثر من 35 مليون يورو ، خلال مؤتمر المناخ” cop27″ الذى يعقد بشرم الشيخ.

و أكد شاكر خلال كلمته أن مذكرة التفاهم حول إستراتيجية الشراكة للهيدروجين الأخضر بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى تعد حجر الأساس للتعاون المستقبلي بين الطرفين فى مجال الهيدروجين الأخضر

وأعرب “شاكر” عن سعادته للمشاركة فى هذا الحدث الهام مؤكدا على الدور الهام الذى يلعبه الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية وجهوده فى دعم الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية فى مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيات الجديدة.

وأشار إلى التعاون السابق بين مصر والاتحاد الأوروبى والذى يمتد إلى العقود الماضية والذى أسفر عن نتائج مثمرة منها إطلاق مصر والاتحاد الأوروبى خطة عمل فى 2007 وتبعها توقيع مذكرة تفاهم إستراتيجية فى مجال الطاقة فى ديسمبر 2008 بالإضافة إلى التعاون فى إعداد وتحديث إستراتيجية الطاقة وعدد من البرامج لتقديم الدعم الفنى والمالى لعدد من المشروعات وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة.

وأكد “شاكر” أن التغييرات المناخية أثبتت أنه لا يمكن لدولة بمفردها مواجهة التحديات لتأمين احتياجاتها من الطاقة لذا يجب تكاتف الجهود بين جميع الدول والتجمعات الإقليمية لنقل التكنولوجيا، تبادل الخبرات وتعزيز السوق الإقليمية .

وأكد أن الطاقات المتجددة هى المستقبل وهناك عدة مؤشرات تؤكد أننا بصدد التحول إلى المصادر النظيفة مثل الشمس والرياح بالإضافة إلى الاتجاه العالى والحاجة الملحة لخفض الانبعاثات.

وأشار إلى أنه تم خلال مؤتمر المناخ تشغيل المرحلة الأول لمحطة هيدروجين أخضر بالعين السخنة والتى قام بإفتتاحها الرئيس عبد الفتاح السيسى.