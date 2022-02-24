طاقة

«الكهرباء»: العمل في محطة الضبعة مستمر ولا علاقة له بحرب روسيا وأوكرانيا

السفير الروسي بالقاهرة: توريد الحبوب مستمر وإنشاء أول محطة نووية مصرية مستمر
عمر سالم 1:42 ص, الجمعة, 25 فبراير 22 1:42 ص, الجمعة, 25 فبراير 22

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قالت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن العمل في محطة الضبعة النووية مستمر ولا يوجد تأثير لما حدث اليوم من حرب روسيا وأوكرانيا.

وأضافت المصادر لـ”المال” أن العاملين بموقع محطة الضبعة النووية على ساحل البحر المتوسط يمارسون عملهم كالمعتاد والتى تنفذها شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية.

روساتوم

السفير الروسي بالقاهرة: توريد الحبوب مستمر وإنشاء أول محطة نووية مصرية مستمر

من جانبه، قال السفير الروسي في القاهرة جيورجي بوريسينكو: نحن راضون جدا على العلاقات المصرية الروسية والعقوبات الأمريكية على روسيا أدت إلي وجود تعاون كبير ومثمر في الدول الإفريقية وأمريكا الجنوبية.  

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وأضاف السفير الروسي بالقاهره خلال لقاء مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على فضائية إم بي سي مصر أن هناك توريدا مستمرا للحبوب والقمح الروسي لمصر، كما أن هيئة الطاقة النووية الروسية تنشأ لأول مرة مشروعات نووية في مصر.

وتتكون محطة الضبعة من 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل منها، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووى الأول منها عام 2028 ثم يتم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعا ضمن مزيج الطاقة الكهربائية.

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ووقّعت مصر وروسيا فى نوفمبر 2015 اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، أعقب ذلك توقيع عدة اتفاقيات، ثم عقود المحطة فى ديسمبر 2017.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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