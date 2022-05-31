الكهرباء: الطاقة المتجددة تحقق 10 ملايين طن انخفاضًا في انبعاثات ثانى أكسيد الكربون

حققت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خفضا فى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بما يصل إلى 10 ملايين طن خلال العام الماضى 2021.

وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة، فى تصريحات، لـ«المـال»، أن هناك ارتفاعًا بالوفر فى انبعاثات الغاز الذى حققته مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر بما يصل إلى %18 عن العام السابق له 2020.

وأضافت أنه فى الربع الثالث من العام الماضى سجل الانخفاض فى الانبعاثات نحو 3.247 مليون طن، فيما بلغ الانخفاض فى الربع الرابع لنفس العام لنحو 2.6 مليون طن، وهو ما يوضح استمرار جهود وزارة الكهرباء فى خفض انبعاثات الكربون فى مشروعاتها.

وأرجعت المصادر ارتفاع الانخفاض فى الانبعاثات إلى زيادة الطاقات المنتجة من المصادر المتجددة والموفرة للوقود، مما يقلل معها من الانبعاثات خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى إنشاء مزيد من مشروعات الطاقة المتجددة «الشمس والرياح والماء وطاقة باطن الأرض» ورفع كفاءة المحطات القائمة.

كما ساهم الإغلاق فى بعض الأوقات من العام الماضى وتراجع الاستهلاك الخاص بالطاقة فى بعض الأوقات إلى استمرار الانخفاض فى الانبعاثات وساهم فى التزام مصر بالحفاظ على البيئة والمناخ خلال الفترة الماضية.

وأوضحت المصادر أن الكهرباء المنتَجة من الطاقة الكهرومائية تصدرت القائمة فى الربع الثالث من العام الماضى كأكثر الطاقات انخفاضًا فى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بواقع 2.225 مليون طن خلال الربع الماضى، يليها طاقة الرياح بإجمالى 915 ألف طن، ثم الطاقة الشمسية فى المركز الثالث بواقع 685 ألف طن، وأخيرًا الكهرباء المنتَجة من المركزات الشمسية وباطن الأرض بواقع 4 آلاف طن.

وأظهرت بيانات وكالة بريتش بتروليوم تراجع حجم تلوث الهواء فى مصر بانبعاثات ثانى أكسيد الكربون شامل كافة مصادر التلوث والانبعاثات خلال العام الأول من تفشى فيروس كورونا (عام 2020)، بنسبة تصل إلى %8، ليهبط إلى 204.3 مليون طن، مقارنة مع عام 2019، والذى سجل 222.1 مليون طن، لتحتل بذلك المركز الـ29 عالميًّا، والثالث عربيًّا ضمن قائمة الدول الأكثر تلوثًا بأكسيد الكربون وفقًا للبيانات.

وأظهرت البيانات مشاركة مصر بحصة تصل إلى %0.6 من الإجمالى العالمى من حجم ثلوث الهواء بغاز ثانى أكسيد الكربون.

وفى تقرير حديث، قالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إنه تمت إضافة قدرات قياسية تبلغ 260 جيجاوات من الطاقة المتجددة الجديدة فى جميع أنحاء العالم فى عام 2020.

وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد فى تصريحات، لـ«المال»، أن إجمالى إنتاج مصر من الطاقة المتجددة بنهاية 2021، ارتفع إلى قرابة 6200 ميجاوات شاملة الطاقة المائية والشمسية والرياح والطاقة الحيوية، بعد دخول مجمع بنبان للخدمة -أكبر مجمع للطاقة الشمسية فى العالم- بقدرة 1465 ميجاوات، واستثمارات قدرها 2 مليار دولار.

وتستهدف مصر إنتاج طاقة متجددة بنحو %42 من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة ضمن مزيج الطاقة بحلول 2035 سيكون الجزء الأكبر منها للطاقة الشمسية والرياح.