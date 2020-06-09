الكهرباء : السيسي قرر ثبات سعر الوقود للمحطات والدولة تتحمل 30 مليار حنيه

أكد المتحدث باسم الوزارة أنه لم يكن من الممكن تأجيل الزيادات في أسعار الكهرباء شهرين أو ثلاثة؛ نظرا لأنها ستؤثر على قطاع الكهرباء والتزاماته

قال الدكتور، أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، إنه كان من المقرر تحريك سعر الوقود لمحطات الكهرباء من 3 إلى 3.25 دولار للمليوت وحدة حرارية ولكن قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي عدم تحريكه لمنع زيادة الأعباء على الوزارة.

وأضاف حمزة في مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية ، أن تثبيت سعر الوقود لمحطات الكهرباء يكلف الدولة نحو ٣٠ مليار جنيه خلال الخمس سنوات المقبلة حتي عام 2025.

وأكد أنه لم يكن من الممكن تأجيل الزيادات في أسعار الكهرباء شهرين أو ثلاثة؛ نظرا لأنها ستؤثر على قطاع الكهرباء والتزاماته بالإضافة إلى زيادة أعباء القطاع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح حمزة أن الوقود يمثل 65% من تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة بخلاف المليارات التى يتم ضخها لتحديث وتطوير الشبكة القومية