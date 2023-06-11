«الكهرباء» : افتتاح مركز تحكم العاصمة الإدارية أغسطس المقبل باستثمارات 840 مليون جنيه

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لافتتاح أحدث مركز تحكم آلي للطاقة في العاصمة الإدارية الجديدة خلال أغسطس المقبل.

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في تصريحات صحفية اليوم أنه جار الانتهاء من تشغيل المركز بعد الوصول بإجمالي نسب التنفيذ لنحو 74% ، حيث يأتي ضمن خطة الوزارة في التحول إلى الشبكات الذكية وتحديث كل شبكاتها.

وأضاف وزير الكهرباء خلال ندوة عن انجازات قطاع الكهرباء، أن تكلفة المركز تتخطي 800 مليون جنيه وينفذه تحالف اجنبي مصري يضم “سيمنس – حسن علام” لضمان تقديم خدمة مميزة وبأعلى معايير الجودة للمواطن.

وجدير بالذكر ان هذا المشروع يهدف إلى :

تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية ذات جهد 500 ك.ف و220 ك.ف و 132 ك.ف بإجمالي عدد 228 محطة منها عدد 72 محطة إنتاج طاقة كهربية من مصادر مختلفة بقدرة إجمالية 59,5 جيجاوات للحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن طبقا للمواصفات القياسية العالمية.

تشغيل ومراقبة وحدات إنتاج الطاقة الكهربية بجميع محطات الإنتاج المختلفة بمحطات طاقة الرياح ومحطات الطاقة الشمسية والمحطات المائية والمحطات البخارية وضمان التشغيل الأمن والاقتصادي لجميع الوحدات .

مراقبة تبادل الطاقة الكهربية مع دول الجوار الأردن – ليبيا – السودان

عمل الدراسات اللازمة للشبكة الكهربية لمواجهة تطورات الأحمال وتطوير جودة التغذية ومراقبة مستويات القصر الكهربي للشبكة ومدى تحملها .

مراقبة ودراسة تأثير الربط الكهربي الحالي والمستقبلي لمحطات الرياح ومحطات الطاقة الشمسية على أداء الشبكة الكهربية وضمان استقرار الشبكة .

تبادل المعلومات الخاصة بالشبكات الكهربية مع عدد سبعة مراكز تحكم إقليمية بجميع المحافظات ومركز التحكم الاقليمى ببنبان لإدارة الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بجنوب الصعيد للوصول إلى أعلى جودة لتقديم خدمة التغذية الكهربية على مستوى الجمهورية .

ويتضمن ايضا المشروع إنشاء مبنى مركز التحكم القومي في الطاقة الكهربية بالعاصمة الإدارية الجديدة بجميع مستلزماته وربطه بشبكة الألياف الضوئية القائمة ، وتوريد وتركيب أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية SCADA وكذلك برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية EMS تتبع احدث أساليب التكنولوجيا .

بالإضافة إلى توريد وتركيب أجهزة اتصالات تعمل بأحدث تقنيه لتطوير منظومة الاتصالات القائمة وربطها بالمركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية ، وتحديث بعض وحدات نقل المعلومات الطرفية بالمحطات المختلفة .