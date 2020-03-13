الكهرباء : استمرار انقطاع التيار ببعض الأماكن نتيجة الطقس السيئ

أرجعت الكهرباء الانقطاع إلى سوء الأحوال الجوية وغزارة هطول الأمطار الشديد التى تعرضت لها الجمهورية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة في بيان مساء الجمعة، استمرار الانقطاعات في بعض الاماكن نتيجة غمر بعض المهمات الكهربية بالمياه مما تسبب فى انقطاع التغذية الكهربية عن بعض الأماكن وعدم إمكانية توصيل التيار الكهربائي.

وأرجعت الكهرباء ذلك إلى سوء الأحوال الجوية وغزارة هطول الأمطار الشديد التى تعرضت لها الجمهورية مما يمثل خطورة على المواطنين حال توصيل التيار مما أدى لانقطاعه لحين رفع هذه المياه.

وأشارت إلى أنه تقوم حالياً فرق الطوارئ على مستوى شركات التوزيع بالجمهورية بالعمل المستمر لكسح المياه وعمل اللازم نحو إعادة التوصيل الكهربى لكل المناطق المتأثرة.

وقام الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بزيارة بعض مراكز التحكم ليتابع الموقف بنفسه مؤكدا على أن جميع العاملين وفرق الطوارئ تبذل مجهودات ضخمة لإعادة التيار الكهربي.

وشدد على استمرار هذه المجهودات لحين عودة التغذية الكهربية لكل الأماكن فى أسرع ممكن.

وأكد أنه يتابع وجميع القيادات بقطاع الكهرباء الموقف على كل المستويات حتى يتم عودة التيار الكهربى لكل المناطق.

