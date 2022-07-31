«الكهرباء»: استضافة 1700 طالب جامعي للتدريب على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

أطلق الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية البرنامج الصيفي لتدريب شباب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية بمراكز الهيئة العلمية بموقعي مدينة نصر وأنشاص.

وأضاف الحاج أن الهيئة ستقوم بتدريب 1700 طالب وطالبة من حوالي 17 جامعة حكومية، 10 جامعات خاصة وأهلية، ومن جميع محافظات مصر حيث يوجد طلبة من القاهرة، الشرقية ، دمنهور، بني سويف، أسيوط، المنصورة، أسوان.

عمرو الحاج

وقال الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي ، إن الهيئة في شهري يوليو وأغسطس 2022 تستضيف هذا العدد الكبير من طلبة وطالبات الجامعات وسيتم تنظيم برنامج تدريبي لكل تخصص على حدة، حيث تتنوع تخصصات الطلبة ما بين الهندسة، الزراعة، الصيدلة، العلوم، التربية، والآداب، كما يشمل كل برنامج تدريبي جزأين نظري وعملي، كذلك زيارات لمنشآت الهيئة ذات الصلة بكل تخصص.

وبدأ أول البرامج بمركز تكنولوجيا الإشعاع بمدينة نصر، حيث تم التدريب بقسم البحوث الإشعاعية لكيمياء البوليمرات لعدد تسعة وعشرين طالبا وطالبة من طلبة كليات العلوم بجامعات القاهرة، عين شمس ، الأزهر فرع أسيوط، وبني سويف.

واسنمر التدريب يومياً على مدار أسبوعين كاملين. فيما أوضحت الدكتورة غادة عادل رئيس القسم أن البرنامج التدريبي شمل ثلاثة محاور رئيسية، حيث قامت بشرح المحور الأول والذي يشمل طرق تحضير البوليمرات باستخدام تقنيات الإشعاع ومميزاتها أما المحور الثاني فشمل كيفية دراسة خواص البوليمرات بالطرق التقنية المختلفة.

وشرح الدكتور أحمد البربري طرق التحليل الطيفي ، كما قام أ.م.د/ محمد غباشي بشرح طرق التحليل الحراري وكذلك أ.م.د/ السيد فتحي قدم عرضاً عن دراسة الخواص الميكانيكية للبوليمرات.

أما المحور الثالث فقد تضمن تدريبا عن التطبيقات المختلفة للبوليمرات حيث قدمت الدكتور أماني إسماعيل عرضاً عن التطبيقات الطبية المختلفة وكيفية توظيف خواص المواد البوليمرية لخدمة الاستخدامات الطبية.

وقد شمل التدريب العملي تقديم من أ.م.د/ إيهاب زكريا عن إعادة تدوير المخلفات البوليمرية واستخداماتها في التطبيقات المختلفة ثم اصطحب الطلبة للتدريب العملي على كيفية الخلط واستخدام المكبس الحراري، كم تم عرض جميع المنتجات البوليمرية التى تم إنتاجها بمعامل المركز وتداولها بالسوق المحلى مثل مواد الطلاء ذات الخواص الخاصة ومثبتات تربة وحوائط وأسقف مختلفة.

كما شمل برنامج التدريب زيارة وحدة التشعيع الجامي ووحدة تشعيع الحزم الإلكترونية والمعامل المركزية والتعريف بالأجهزة التى يتم استخدامها في دراسة الخواص المختلفة للبوليمرات مع شرح لفكرة عمل كل جهاز وكيفية استخدامه.

وقد تضمن التدريب العملي قيام الطلبة عملياً بتحضير أفلام بوليميرية ذات أصل حيوي لتكون صديقة للبيئة باستخدام تكنولوجيا الاشعاع في التحضير وذلك عن طريق التشعيع بالحزم الإلكترونية وتابعوا بأنفسهم دراسة خواص الأفلام المحضرة بالتقنيات المختلفة على الأجهزة.

وقال الدكتور شريف الجوهري المستشار الإعلامي للهيئة إن التدريب الصيفي الذي يتم تنفيذه حالياً يعد الأكبر في مصر والعالم العربي من ناحية العدد المشارك من الطلبة، بالإضافة إلى التنوع المكاني حيث يشارك في التدريب طلبة وطالبات من جميع محافظات مصر، وأن الهيئة بجميع قيادتها وعلمائها وإداراتها يقومون بدعم هذا البرنامج.