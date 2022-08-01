«الكهرباء» : ارتفاع الأحمال لأقصى استهلاك في 2022 مع زيادة درجة الحرارة الليلة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان لها، الآن، ارتفاع استهلاك الكهرباء لأقصى حمل خلال عام 2022 الليلة مع ارتفاع درجة الحرارة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضافت الوزارة أن أقصى حمل كهربائي بلغ خلال ساعة الذروة 33300 ميجاوات.

محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة

وكانت القدرات الكهربائية المتاحة 48250 ميجاوات، وبلغ احتياطي القدرات الكهربائية 14650 ميجاوات.

ويستمر المردود الإيجابي للاستقرار الكبير في التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية على إثر التطوير الذى شهده قطاع الكهرباء والدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوي.

وأكدت أن جميع العاملين والقيادات بقطاع الكهرباء مستمرون في العمل، سواء على مستوى الإنتاج أو شبكات النقل والتوزيع؛ وذلك لتلبية جميع الاحتياجات الكهربائية، مع استقرار التغذية الكهربية.

ويتابع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ذلك أولًا بأول مع التوجيهات بسرعة الإصلاح عند حدوث أي عطل طارئ، مع استمرار تلقّي أية بلاغات على الخط الساخن 121 على مدار الساعة، وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة.